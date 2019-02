Kevins racer i markant farveskift

Det var ventet, at Haas 2019-racer ville have et andet look, men nu har holdet givet en klar indikation om, hvilke farver der kommer i spil. Særligt den guld-agtige del kan blive i øjnefaldende.

Kevin Magnussens team har netop lagt en teaser for det nye udseende på de sociale medier.

Holdet har også skiftet navn til Rich Energy Haas F1 Team, og det er på grund af den nye energidrik-sponsor, at de gyldne toner har fundet vej til designet.

Rich Energy er dog et brand, hvor kontroverserne klæber til - læs mere her.

Præsenteres torsdag

Teamet vil vise, hvordan bilen ser ud torsdag 7. februar kl. 12. Det sker ved et arrangement i Royal Automobile Club i London.

Her vil Rich Energy-bossen William Storey, teamchef Günther Steiner, Romain Grosjean og Kevin Magnussen være til stede til præsentationen.

Selvom det blot bliver en computer-version i første omgang.

Det ægte vare må man vente med at se, til det går løs med test i Barcelona fra 18. februar.

Ny hjelm afsløret

Grosjean har også givet det hungrende Formel 1-folk lidt nyt, for han har fremvist den hjelm, som han kører med i 2019.

Her kan man lægge mærke til det lille grønne mærke, som reklamerer for krypto-valutaen soccer-coin - det kan enten være en af holdets nye sponsorer eller en personlig en af slagsen.

