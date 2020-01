Kevins racer skifter farve igen

Den sorte snegl var ikke et hit i 2019, så nu går man tilbage til looket fra 2018, hvor Haas havde sin bedste sæson.

Farten sidder godt nok ikke udseendet på bilen, men skiftet væk fra den sorte farve markerer, at det amerikanske hold har sluppet af med katastrofe-sponsoren Rich Energy, som ikke holdt længe.

Det tyske motorsportsmedie Auto Motor und Sport fortæller, at Kevin Magnussens team skifter tilbage til farver, der ligner den forrige bil, så de danske fans skal lige indstille sigtekornet efter noget nyt, når sæsonen skydes i gang i midten af marts.

Ifølge mediet vil hovedfarven være grå med sorte og røde detaljer.

Teamchef Günther Steiner er sikker på, at man har lært fra sidste sæsons fejl, og der var især meget tilbage at ønske på dækfronten, hvor holdet havde meget svært ved at vurdere, hvordan de ville arte sig i de forskellige situationer, som udspiller sig i løbet af en raceweekend.

Udover det planlægger Ferrari også 'markante ændringer' af sin i forvejen dominerende Formel 1-motor, hvilket kan komme kundeholdene Haas og Alfa Romeo til gode - læs mere her.

Haas har som et af få hold endnu ikke sat en dato for, hvornår de vil vise deres nye VF20-racer frem.

Man ved dog, at det bliver inden de klassiske vintertests, som ligger 19.-21. februar samt 26.-28. februar. De første kilometer køres på Circuit de Catalunya-Barcelona.

