Kevins rival taler ud om Ferrari: - Der var forhandlinger

Nico Hülkenberg har været fast inventar i Formel 1-feltet siden 2010, og selv om tyskeren er anerkendt for sin fart, så er det aldrig lykkedes ham at komme på podiet i Formel 1.

Selv om de manglende topresultater nager Hülkenberg, så fortæller han i et interview med Motorsport.com, at han anser det som en bedrift i sig selv overhovedet at være i Formel 1, eftersom han ikke har en pengestærk støtte i ryggen som mange andre kørere.

- Det er da en præstation, at jeg har overlevet i sporten så lang tid. Jeg synes, det siger noget om, hvilken slags kører, jeg er, siger Nico Hülkenberg og fortsætter.

- Samtidig lyder det også som noget lort at lukke ud. Og kedeligt. Jeg vil have mere. Timingen er nødt til at være den rette. Man skal være i den rette bil på det rette tidspunkt. Derfor er jeg, hvor jeg er nu. Min karriere er ikke slut.

Artiklen fortsætter under billedet.

Renaults Nico Hülkenberg. Foto: Sydney Low/CSM/REX

- Jeg har en god partner hos Renault, og vi har en vision, som vi kæmper hårdt for, siger tyskeren, der kun har følt sig truet på karrieren én gang - efter debutsæsonen, da Williams droppede Hülkenberg for Pastor Maldonado, der havde masser af sponsorpenge med sig.

- Siden da har flere af holdene valgt talent over penge. Det har været til min fordel.

Nico Hülkenberg var sandsynligvis gået på podiet ved flere lejligheder, hvis et drømmeskifte til Ferrari var gået i orden i 2014.

Det italienske team valgte dog i en hårfin beslutning at ansætte Kimi Raikkonen i stedet.

- Det virkede ellers seriøst, og jeg havde fornemmelsen af, det var tæt på. Der var forhandlinger, og der blev sendt kontrakter frem og tilbage mellem advokaterne, men det er ligegyldigt nu. Det skete ikke, og resten er historie.

Efter Formel 1-chok: - En verdensmester i dårlig timing

Herhjemme er Nico Hülkenberg også kendt fra 'Suck my balls-bataljen' med Kevin Magnussen sidste sæson.

Balladen mellem de to racerkørere brød ud, da Magnussen pressede Hülkenberg under Ungarns Grand Prix. Det fik tyskeren helt op i det røde felt, da han efter løbet afbrød et live-interview med Magnussen for at kalde ham feltets mest usportslige kører.

Magnussen svarede igen ved at bede den ophidsede tysker om at ´sutte hans kugler´. Siden har de to 'kollegaer' ikke lagt skjul på, at de ikke er bedste venner.

Derfor var det måske også meget godt, at de to ikke blev holdkammerater i 2014, hvor Hülkenberg kom til Renault og erstattede Magnussen.

Dengang var der længe spekulationer om, hvorvidt det ville være danskeren eller briten Jolyon Palmer, som måtte smutte da tyskerenn gjorde entré på holdet. Det endte til sidst med at blive Palmer, som fik pladsen ved siden af Hülkenberg.

Se også: Legenden ikke i tvivl: Det kan få Alonso tilbage til Formel 1

Kevin afslører sin motivation: Her vil jeg være bedst

Se også: Så er det officielt: Superstjerne erstatter Alonso for McLaren