Kevins sats glippede: - Bare uheldigt

Kevin Magnussen og Haas sluttede uden for pointene for første gang i år, mens Charles Leclerc trækker fra i mesterskabet med endnu en sejr

Haas-teamet rullede med strategi-terningen i Australien - uden held.

Under de sidste intense omgange så det ud til, at Kevin Magnussen måske kunne stjæle et enkelt point, men hverken farten eller heldet var der til sidst.

Mick Schumacher sluttede på 13. pladsen og Magnussen på 14. pladsen i et løb, som Ferraris Charles Leclerc vandt ganske sikkert foran Red Bulls Sergio Pérez.

Når man starter nede som 15’er og 16’er i det ekstremt tæt matchede felt, skal man prøve noget anderledes for at komme fremad.

Haas var blandt de teams, som splittede strategierne med deres kørere.

Ligesom Carlos Sainz, Alexander Albon og Fernando Alonso forsøgte Haas at score point ved at lade Magnussen starte det på hårdeste dæk, som de havde gode erfaringer med fra træning.

Williams udnyttede det til perfektion ved at lade Albon køre hele løbet på hard og først pitte ham på sidste omgang. Briten avancerede ti pladser fra sidste startrække og scorede et enkelt point.

Et hæderligt løb af Kevin Magnussen, men farten var der ikke til point efter den dårlige tidtagning. Foto: Paul Crock/Ritzau Scanpix

Potentielt kunne det samme have givet bonus for Magnussen, men man valgte at udnytte en virtuel safetycar med 18 omgange igen.

Her så det ud til, at han havde en chance for at køre sig gennem feltet, men som ventet var der ikke langt liv i medium-dækket.

- Dækkene døde, de var gode i ti omgange, sagde Magnussen over radioen.

- Bare uheldigt. Hvis det ikke havde været for den safetycar ... Bilen var god.

Som weekenden formede sig, skulle der også noget held til, før Haas havde nået point for tredje løb i træk.

I mesterskabet trækker Charles Leclerc fra. Monegaskeren scorede en forholdsvis nem anden sejr i denne sæson, mens de nærmeste konkurrenter udgik.

Driftsikkerheden er en faktor med de nye 2022-biler. Selv om Ferrari havde overtaget på Red Bull denne weekend, lå Max Verstappen til at sikre andenpladsen.

Men for anden gang i denne sæson drillede teknikken, og hollænderen måtte parkere i siden med motoren i brand.

Endnu en Red Bull-racer i brand. Foto: Loren Elliott/Ritzau Scanpix

Ferraris Carlos Sainz havde en forfærdelig weekend og falder også tilbage. I en bil, som var god nok til pole-position og sejr, fejlede spanieren totalt under tidtagningen, så han startede en skuffende nummer ni.

På det hårde dæk fik han en skrækkelig start i sin røde Ferrari og sejlede ned gennem feltet. Mick Schumacher nåede at komme forbi, og da Sainz forsøgte at slå kontra endte han af banen og med at sidde fast i en grusgrav.

Et pinligt 'game over', før løbet nærmest var gået i gang.

Mercedes-duoen var langt fra de to øvrige topteams i rå fart, men både George Russell og Lewis Hamilton er dygtige til at udnytte de muligheder, man giver dem.

Begge rykker forbi Verstappen i den samlede stilling.

Sebastian Vettels sæsonstart var ikke noget at prale over. Efter en omgang corona, der holdt tyskeren fra løbene i Bahrain og Saudi Arabien, indledte den firedobbelte mester sit år i Melbourne.

Han crashede under træning, og i selve løbet mistede han også kontrollen over sin Aston Martin og udgik.

418.000 tilskuere var på plads henover weekenden i Melbourne. Den mest besøgte sportsbegivenhed i Australien nogensinde. Foto: Con Chronis/Ritzau Scanpix

Weekendens positive overraskelse var McLaren, som endelig fandt noget reel fart. Lando Norris og Daniel Ricciardo sluttede fem og seks.

En række kørere er kaldt til stewards efter løbet; heriblandt Mick Schumacher, som var skræmmende tæt på at forårsage en kæmpe ulykke under safetycar. Så det endelige resultat kan ændre sig en smule. Også Kevin Magnussen skal forbi stewards på grund af et forsvar.

