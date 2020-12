Kevins sidste gestus: Til drengene fra Roskilde

Et kapitel er lukket for Kevin Magnussens karriere, men den triste 18. plads i afsked for Haas må ikke overskygge, at han fik lov til at udleve sin barndomsdrøm

ABU DHABI (Ekstra Bladet): En ener, som hverken følger i andres slipstrøm eller jagter selv sine kollegaers accept, men gør tingene på sin egen måde.

Sådan er Kevin Magnussen, og sådan afsluttede den 28-årige dansker sin karriere i Formel 1.

Mens Mercedes-duoen Lewis Hamilton og Valtteri Bottas afrundede sæsonen med donuts på start-mål-langsiden, fandt Haas nummer 20 sit helt eget lille sted på Yas Marina Circuit.

Ikke noget med at blande sig sammen med verdensmestrene, ligesom Fernando Alonso naturligvis gjorde, da han afsluttede sin karriere for første gang for to år siden.

Magnussen brændte dæk af langt fra de fleste linser.

Gestussen var kun til nogle få.

- Det var til drengene fra Roskilde. De spurgte, om jeg ikke kunne lave nogle donuts, så det måtte jeg hellere gøre, smiler Kevin Magnussen, da Ekstra Bladet taler med ham i Abu Dhabi.

Han var en efterspurgt herre blandt alverdens medier trods den beskedne 18. plads ud af de 19, som gennemførte sæsonfinalen.

Vinderen Max Verstappen var kun lige nået frem fra fejringen på podiet, før danskeren fik lov til sammen med den personlige træner Thomas Jørgensen og assistenten Jesper Carlsen at gå tilbage til velfortjente pils med teamet.

Kevin Magnussen med sit crew på startgridden til karrierens 120. og sidste Formel 1-løb. Foto: Andy Hone/LAT/Haas F1 Team

De sidste 54 omgange i VF-20’eren var dog ikke en udsøgt fornøjelse.

- Det er svært, når man ikke rigtig er med i løbet, for vi var de langsomste på banen. Det er ikke det, jeg kommer til at tænke allermest over.

- Jeg kommer til at tænke tilbage på en fantastisk mulighed, jeg har fået. En drengedrøm, der er gået i opfyldelse, som jeg har fået lov til at udleve. Det kan jeg kun være sindssygt taknemmelig over og den støtte, jeg har fået fra rigtig mange forskellige mennesker, som jeg gjort det muligt for mig at nå hertil.

Mercedes-duoen lavede donuts foran kameraerne, mens Kevin Magnussen fandt sit eget sted andetsteds på banen. Foto: HAMAD I MOHAMMED/Ritzau Scanpix

Nede bagved kun foran Romain Grosjeans vikar Pietro Fittipaldi var der derimod tid til eftertanke.

- Der gik alle mulige tanker igennem hovedet, for jeg var ikke rigtig med i racet. Så der var rigtig meget tid til at tænke. Det et stort kapitel, som lukker her. Et kapitel, som begyndte i min barndom, og nu skal jeg i gang med det nye kapitel i mit liv, siger Magnussen.

Skilles som venner

Magnussens Le Mans-drøm: - Bliver tricky

Efter dansk jul begynder karrieren i amerikanske sportsvogne allerede i begyndelsen af januar, hvor Kevin Magnussen flyver til USA. Her er hans fokus nu.

- Jeg er klar over, at det her var mit sidste løb. Selvfølgelig skal man aldrig sige aldrig, men jeg ser fremad og glæder mig til det ting, jeg skal nu.

- Og jeg er lykkelig over, at jeg har den mulighed. At jeg kan blive ved med at leve af at køre race. Det er en vanvittig tanke, at jeg ikke behøver at arbejde. At jeg kan blive ved med at rejse verden rundt og køre i de fedeste racerbiler, der findes, griner han.

Kevin Magnussens syv F1-sæsoner 1 af 7 2014: Andenpladsen i debuten husker selv danskere, som er ligeglade med motorsport. En femteplads i Rusland var næstbedste resultat. En godkendt rookie-sæson uden at være enestående. Snu Button fik mere ud af en svær bil. Værst var, at Magnussen over sæsonen var 0,15 sekunder hurtigere under kvalifikation, førte McLaren-duellen 9-6 og alligevel tabte. VM: 11. Point: 55. Foto: Jan Sommer 2 af 7 2015: Fik både en test og sæsonpremieren i Melbourne efter Fernando Alonsos mystiske ulykke på Circuit de Barcelona-Catalunya. Kvalificerede sig sidst, men blev aldrig rangeret i VM, da Honda-motoren gik op i røg på vejen til startgridden. Tredjekører hos McLaren indtil den berømte fyreseddel på danskerens 23. fødselsdag 5. oktober. VM: - Point: 0. Foto: Jan Sommer 3 af 7 2016: Syvendepladsen i Rusland var højdepunktet, og hvad der overbeviste Haas om, at Magnussen var værd at satse på. Det blev også til point i Singapore. RS16’eren var en forfærdelig bil og dybest set en gammel Lotus, der blev malet gul. Ingen udvikling undervejs og til sidst var den holdt sammen af gaffatape. VM: 16. Point: 7. Foto: Jan Sommer 4 af 7 2017: Fik en svær start mod Grosjean, men dominerede sin teamkammerat siden den sidste tredjedel af sæson - og har gjort det siden. Hülkenberg fik besked på at sutte noget behåret, men det mest mindeværdige var løbene i Japan og Mexico. Ottendepladsen i . Mexico er muligvis Magnussens bedste løb i F1. VM: 14. Point: 19Foto: Jan Sommer 5 af 7 2018. Det sportslige højdepunkt i Magnussens F1-karriere. Teamet var endda på vej mod en drømmestart med fjerde- og femtepladsen i Australien, før mekanikerne kiksede TO pitstop i træk. Uden bommerten ville danskeren have endt som ‘best of the rest’ på syvendepladsen efter kørerne fra de tre suveræne tophold. Ti besøg i Q3, point i 11 løb inklusiv femtepladser i Bahrain og Østrig. VM: 9. Point: 56. Foto: Rick Rycroft/Ritzau Scanpix 6 af 7 2019: Sæsonen tegnede lys, men endte i ren tragedie. Både med sponsoren Rich Energy, men så sandelig også med bilen. VF-19’eren kunne kvalificere sig - godt endda - men efter fem-seks omgange i løbet var den værdiløs. Højdepunkter var kvalifikationerne i Bahrain, Monaco og Østrig som sekser, sekser og femmer. Satte for andet år i træk hurtigste omgang i Singapore. VM: 16. Point: 20. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix 7 af 7 2020: Nedturen fortsatte for Haas, selv om dækproblemerne blev løst. Men Ferrari blev tvunget til ikke længere at omgå motorreglerne, hvilket fik store konsekvenser for konkurrencedygtigheden af motoren. Sidste sæson for danskeren blev tilbragt i C-klassen med grandprixet i Ungarn som sportsligt højdepunkt. VM: 20. Point: 1. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

