Kevins svanesang: - Godt arbejde

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Gennem fire år som teamkammerater har Romain Grosjean og Kevin Magnussen udkæmpet en drabelig og meget lige duel om lørdagen under tidtagning.

Faktisk var den indbyrdes stilling mellem Haas-kørerne 31-31 før denne sæson og 39-38 efter Bahrain Grand Prix.

Når man sidder i feltets langsomste bil, kræver det andre motivationsfaktorer, og netop kampen mod franskmanden var Magnussens fokus om lørdagen i denne sæson, hvor han kun tre gange nåede Q2.

Med Grosjeans voldsomme ulykke for to uger siden blev denne duel aldrig kørt færdig.

Kvalifikations-resultatet var givet på forhånd i, hvad der højst sandsynligt er Kevin Magnussens sidste Formel 1-grandprix.

Den 28-årige dansker begynder Haas’ løb nummer 100 i sidste startrække sammen med sidste uges vinder, Racing Points Sergio Pérez.

For begge har motorstraffe til løbet.

Derfor forsøgte Magnussen også at hjælpe reserven Pietro Fittipaldi med en slipstrøm, hvilket næppe gjorde en kæmpe forskel.

Den amerikanskfødte brasilianer brokkede sig over trafik på sit sidste forsøg og kvalificerede sig som nummer 19 foran Williams’ Nicholas Latifi.

- Godt arbejde. God sidste kvalifikation. Det var en tricky omgang med den slipstrøm. Du gjorde det godt. Mange tak, kvitterede Kevin Magnussens løbsingeniør over Gary Gannon over radioen.

Tre tiendedele adskilte Haas-kørerne, hvilket er ganske imponerende kørt af reserven.

- Bilen var fin, men jeg havde ikke en god kvalifikation. Vi vidste, at det ikke betød det store, når vi starter sidst under alle omstændigheder. Det gælder bare om at komme ud og have det lidt sjovt. Kvalifikation i en Formel 1-bil er altid fedt, siger Kevin Magnussen.

Max Verstappen jubler over karrierens tredje pole-position. Løbet på Yas Marina Circuit er vundet fra pole de seneste fem år. Foto: KAMRAN JEBREILI/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton er tilbage hos Mercedes efter at have misset løbet i Sakhir, fordi han testede positiv for corona.

Briten tabte den interne duel til Valtteri Bottas, men starter helt nede i anden startrække.

Max Verstappen overraskede nemlig alt og alle med en fornem sidste omgang. For første gang i denne sæson scorede en bil uden Mercedes-motor pole-position.

Fabriksholdet står for de fleste, mens Racing Points Lance Stroll i sin lyserøde Mercedes holdt forrest i Tyrkiet.

Sæsonfinalen handler i den grad om tredje-, fjerde- og femtepladsen i konstruktør-VM.

Racing Point fører den duel, men med McLaren-duoen på fjerde- og sjette startposition er intet afgjort endnu.

