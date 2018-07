Kevins uforlignelige sommer: - Som team sparker vi røv

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Hvis der et sted, hvor man krydser fingre for kedelige Formel 1-løb, er det hos Haas F1 Team.

For mange gange i denne sæson har uheld af forskellig karakter givet rynker hos teamledelsen.

Ungarns Grand Prix fik Lewis Hamilton som forudsigelig vinder, en smule drama da Valtteri Bottas kørte ind i både Sebastian Vettel og Daniel Ricciardo samt begge Haas-racere i pointene for kun anden gang i år.

Kevin Magnussen strålede med en blændende start og en syvendeplads, mens Romain Grosjean lige sneg en tiendeplads hjem.

- Jeg er godt tilfreds. Der er masser af ting, man kunne gøre bedre, men jeg synes godt, at jeg kan gå på sommerferie med oprejst pande, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, vi som team har sparket røv i år, og det kan vi godt gå til sommerpause og være stolte af.

Mekanikerne og de øvrige menige medlemmer af teamet er glade, for dobbeltpointene udløser bonusbetaling.

Teamchef Günther Steiner skriver gladeligt under på den ekstra udbetaling. Han var ved godt mod, selv om det ikke lykkedes for Romain Grosjean at holde trit med sin danske teamkammerat.

Franskmanden var temmelig frustreret, fordi han fra positionen lige bag Magnussen fik en dårlig start; og som løbet udviklede sig, kørte 50 omgange bag biler, han var klart hurtigere end, men ingen chance havde for at overhale.

Hungaroring er notorisk svær at overhale på.

Kevin Magnussen og Haas går på sommerferie med ranke rygge og godt humør. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Kun en ødelagt gearkasse i Stoffel Vandoornes McLaren-racer udløste et enkelt point til Grosjean, og det snuppede chefen med glæde.

- For hele teamet er det vigtigt. Det er kun anden gang i denne sæson, at begge biler er i pointene. Det er godt for alles selvtillid, og gutterne får en bonus, når begge kørere får point. Det er godt, og de fortjener det, siger Steiner.

- Jeg er meget tilfreds. Vi tog ikke nogen unødig risiko i regnen under kvalifikationen. De holdt hovedet koldt, og vi har lukket noget af hullet til Renault, hvilket var målet her. Jeg var glad for to biler i pointene. Med Romain lå Ocon og blokerede for alle, så Vandoorne og Alonso slap forbi. Og man kan bare ikke overhale her, konstaterer han.

Teamet og i særdeleshed Kevin Magnussen har gjort det strålende i den seneste halvanden måned, som har budt på hele fem grandprixer.

Her har danskeren og Haas scoret flere point end nogen andre midterhold.

- Vi skulle have gjort det fra starten af året. Vi ved, hvordan det skete, og det var ikke på en videre smart måde, siger Günther Steiner.

- Jeg håber bare, at det fortsætter i den anden halvdel af sæsonen efter sommerpausen. Derfor er det godt at slutte på denne her måde. Spa og Monza burde passe os godt, så vi kan nå den fjerdeplads.

Kevins sommerferie-status Nummer otte i VM: Et af sæsonens delmål for Kevin Magnussen er syvendepladsen i den individuelle stilling og dermed vinder af B-mesterskabet, som kørerne uden de tre topteams kalder det. Nico Hülkenberg indtager den i øjeblikket med 52 point, men tyskeren havde en skidt weekend i Ungarn, så danskeren haler ind. 45 point er Magnussen noteret for og rykkede med syvendepladsen forbi Fernando Alonso, der er nier med 44 point. Teamkammeraten Romain Grosjean er helt nede som 14’er med 21 point. Nummer fem i konstruktør-VM: Haas F1 Team lå a point med Force India på femtepladsen før Ungarns Grand Prix, og de syv point luner ekstra i stillingen, fordi ingen af de nærmeste rivaler scorede stort. Der blev lagt afstand til både Force India og McLaren, mens der blev hentet på Renault. Franskmændene har 82 point på fjerdepladsen efterfulgt af Haas med 66 point og Force India med 59. Mest formstærke kører i midterfeltet: Sommeren har budt på et historisk tætpakket program med hele fem grandprixer i løbet af seks uger. Ingen kørere uden for Mercedes, Ferrari og Red Bull kom bedre igennem det end Kevin Magnussen. Danskeren scorede 27 point med teamkammeraten Romain Grosjean og Nico Hülkenberg (begge 21 point) som de nærmeste forfølgere. Så Haas scorede også flest point af B-holdene i sommerprogrammet.

