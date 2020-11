Kevins USA-drøm knust

Kevin Magnussen føler sig sikker på, at han skal køre racerløb i 2021, men det bliver ikke i Indycar

De attraktive sæder er for længst væk, og de er resterende er for dyre.

Kevin Magnussen er overbevist om, at hans 2021-kalender indeholder racerløb, men det bliver ikke i formel-biler i USA.

- Det ser svært ud med Indycar. Vi er lidt for sent ude, og det er heller ikke den bedste tid i forhold til verdenssituationen. Flere teams har ikke så mange penge, som de havde inden alt det her, siger den danske Formel 1-kører til Ekstra Bladet.

Magnussen har været i kontakt med en række teams for at finde ud af, hvad der var muligt. Hovedparten - og ikke mindst topholdene Penske og Chip Ganassi - har allerede sine kørere på plads.

Resten kræver, at man har anseelige sponsorer med sig.

- Det er udfordringen og ikke rigtigt muligt for mig. Vi får se, hvad fremtiden bringer, siger danskeren.

Chip Ganassi-køreren Scott Dixon vandt for nyligt sin sjette Indycar-titel. Foto: Reinhold Matay/Ritzau Scanpix

USA og serien har dog altid været en drøm for Kevin Magnussen.

- Indycar er højt på min liste, og jeg har altid været en fan, så jeg ville gerne prøve det. Det ville være en udfordring, som jeg fandt meget spændende.

- Ovalbaner har jeg altid fundet spektakulære og meget anderledes i forhold til, hvad jeg ellers har lavet i min karriere. Vi kører ikke på ovalbaner i Europa, men de andre baner er også cool og old school. Bilerne er meget ens, hvilket er en god ting, så køreren kan gøre en større forskel.

- Min far har kørt derovre i 20 år, jeg har været der meget og holder at være i USA. Det ville passe mig godt, siger Kevin Magnussen.

Begge Haas-kørere talte med Indycar-teams efter fyresedlen fra F1-teamet, men det lader til, at kun Romain Grosjean har en realistisk chance for at kunne skaffe de fornødne sponsormidler. Foto: Antonin Vincent/Haas F1 Team

Teamkammeraten Romain Grosjeans nærmeste fremtid kan derimod meget vel ligge i USA.

Franskmanden bekræftede torsdag, at han er i seriøse forhandlinger om en plads i Indycar. Han har rådført sig blandt andet med den franske Indycar-kører og tidligere Indianapolis 500-vinder Simon Pagenaud samt svenske Marcus Ericsson og er indstillet på at starte hos et mindre team.

- Hvis du ser på Penske eller Chip Ganissi, som er de to topteams i Indycar, så er de fuldt bookede, men du kan ikke nødvendigvis forvente at lande der i din første sæson. Du skal første bevise, at du kan klare dig i serien, siger Grosjean.

Han er også godt klar over, at en plads betinges af, at der følger et pengestærk bagland med.

- Motorsport ændrer sig, og det vil ikke undre mig, hvis det kræver, at man har en sponsor, der vil følge en verden rundt, siger Haas-køreren.

