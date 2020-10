Kevins usikre amerikanske drøm

Haas fortsætter sin Formel 1-rejse uden Kevin Magnussen. Beskeden fik danskeren telefonisk af Günther Steiner i slutningen af sidste uge, hvilket ikke kom som det helt store chok.

Det fortæller den 28-årige dansker til Ekstra Bladet, som er åben for det meste til 2021. Køre skal han. Og gerne i USA.

- Jeg har haft det på fornemmelsen og har kendt til teamets situation, lige siden denne sæson IKKE startede. Med den situation i verden var det i lang tid spændende at se, om Haas-teamet overhovedet overlevede.

- Der er mange ting, jeg kan give som kører, men der er ting, jeg ikke kan, og det bider mig nok lidt i halen nu, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Romain var inde på det ... Hvor stor en rolle har økonomi og sponsorer spillet i denne beslutning?

- Jeg vil ikke tale på teamets vegne; det er ikke i orden. Det må du spørge dem om, og så må vi se, om du får et svar, smiler danskeren.

- Det er ret tydeligt, at motorsport blandt en masse andre sportsgrene har det svært. I hvert fald i Formel 1 har Haas kæmpet for overhovedet at overleve, og de er kommet langt ved blot at kunne forpligte sig til fremtiden.

- Er der noget realistisk håb om at fortsætte i Formel 1 enten til næste år eller senere. Du har gjort det umulige og vendt tilbage før?

- Jeg er 28 år gammel. Jeg har syv års erfaring i Formel 1 - seks sæsoner plus et mellemår som testkører. Jeg har kørt for McLaren, Renault og fire år hos Haas som et nyt team og været med på den rejse. Så jeg føler, jeg er et sted, hvor jeg er stadig er ung, men har masser af erfaring.

- Jeg føler mig klar til at tage næste skridt, og alligevel står jeg i den situation, hvor tingene er usikre, og jeg endnu ikke har et sæde til næste år. Man skal aldrig sige aldrig, som du selv siger.

- Jeg føler, jeg har mere at give i Formel 1, men jeg savner også at vinde. Det er en ting, jeg har tænkt over og har kunnet mærke i længere tid. Jeg savner følelsen af at stå op om morgenen, og det første, man tænker på, er den sejr, man skal ud og kæmpe for. De seneste år har det ikke været muligt.

- Det er syv år siden, jeg har vundet et racerløb, og inden jeg kom i Formel 1, var jeg vant til at vinde hver sæson.

Kevin Magnussens mekanikere arbejder på bilen før weekendens grandprix. Danskeren har seks løb tilbage for Haas-teamet. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

- Den energi, man har som sportsmand, der drømmer om sejre, har manglet lidt, fordi det har været så urealistisk. Det er hårdt som sportsmand at miste den, for det er den mentalitet, som har drevet mig til, hvor jeg er kommet. Det går hånd i hånd med, at jeg føler mig klar til næste skridt, men jeg kan ikke sige, om det er i Formel 1 eller uden for Formel 1. Jeg ser på alle muligheder.

- Hvad er en realistisk førsteprioritet til næste år?

- Det er svært at sige, hvad prioriteterne er, for så kan jeg komme til at udelukke nogle ting ...

- Jeg har mere at give i Formel 1. Jeg er det bedste, jeg har været som racerkører. Men fremtiden er usikker i og med, at jeg ikke skal køre med Haas, og jeg skal se om om efter nye muligheder.

- Hvis vi ser mod USA og Indycar eller Formel E, hvor der er masser af penge. Hvor kan man komme ind uden kæmpe sponsorbeløb?

- Det ved jeg ikke. Men det finder jeg ud, griner danskeren.

Den kommende Hypercar Le Mans-klasse er også interessant, men der er noget særligt dragende over USA, indrømmer han.

- Jeg har en stor kærlighed til Indycar. Jeg føler, at Indycar vil være et godt match på nogle vilde baner og i nogle vilde biler, som minder om en Formel 1-bil.

De afløser vraget Kevin

Bossen forklarer sig: Ja, det var svært

- Min far kørte Indycar tilbage i 1990’erne, og jeg var til løb med ham dengang som et lille barn. Jeg har altid synes, det var supercool, men al motorsport er ramt af det her år, og det bliver ikke nemt at få en god aftale derover.

- Hvor realistisk er det, at du kører et eller andet i 2021?

- Det er meget realistisk.

- Kunne du overveje et reservekører-job i Formel 1?

Ikke som det eneste. Jeg er nødt til at køre, ellers fungerer jeg ikke …

Kevins F1-farvel: Her er hans lukrative alternativ

Debriefing fra Eifel: Rygtet klæber til Haas