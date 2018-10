Kevins værste F1-oplevelse: - Skal køre som en bedstemor

Det gør ondt i Kevin Magnussens racerhjerte, når han - og de nærmeste rivaler - er nødt til at holde op med at køre racerløb på grund af benzinregler

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Stemmen lød mere hæs end normalt. Ikke på grund af den tynde luft eller en snigende forkølelse, men simpelthen fordi Kevin Magnussen havde talt mere end normalt.

Om samme emne; diskvalifikationen i Texas, hvor danskeren havde benyttet 170 gram benzin ud over de tilladte 105 kg.

Da tungen kom på gled, var den 26-årige dansker ikke til at stoppe. Ikke på grund af diskvalifikationen, men fordi han og kollegaerne på de afsluttende omgange var nødt til at køre bilen som bedstemor.

På en bane som Circuit of the Americas rækker 105 kg brændstof ikke til hele løbsdistancen.

- Vi kørte ikke racerløb til sidst. De to Force India var i samme situation, og ingen angreb eller forsvarede. Alle tre vidste, at vi ikke kunne race længere. Løbet var slut længe forinden, siger Kevin Magnussen.

- Der bliver brugt mange penge og kræfter på at køre hurtigt. Og i løbet må vi så ikke bruge det brændstof, vi har behov for at nå hele distancen. Hvad er pointen med det? Det er fuldstændigt forkert.

De to mistede point kan mærkes i begge VM-stillinger, men Kevin Magnussens racerhjerte er, hvor det gør allermest ondt.

- Det er det værste, jeg har prøvet i Formel 1. Jeg har kæmpet hele mit liv for at nå hertil og konkurrere mod verdens bedste kørere, i verdens hurtigste biler på toppen af motorsport. Og så skal man køre rundt som en bedstemor.

- Jeg kørte med gassen halvt i bund på langsiden. På sidste omgang kørte jeg på intet tidspunkt med fuld gas, fordi vi sad i lort til halsen. Force India havde samme problem.

- Hvornår vidste du, at Force India havde samme problem?

- Da jeg kørte som en bedstemor og stadig ikke blev overhalet, siger danskeren.

- Vi prøvede at redde den, men hvis jeg havde bakket helt af, var jeg ude af pointene. Kunne vi gøre det om, ville det være bedre at have lukket Kimi forbi. Jeg ville have haft nok benzin og sluttet tier. Og Ocon blev diskvalificeret. Men er det, hvad vi ønsker?

Formel 1 handler stadig meget om at passe på de sarte Pirelli-dæk, men for Kevin Magnussen er det langt værre at spare benzin end at pleje dæk.

- Når man sparer brændstof, stopper det angreb og godt racerløb. Det er bare noget, man gør, forklarer danskeren.

- Når man sparer dæk, er det noget, man kan være god til. Det kan gøres på forskellige måder, forskellige steder i svinget og på omgangen. Her kan man gøre en forskel sammenlignet med en anden kører.

Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix

- Brændstof er bare et tal. X procent pr. omgang. Mit sædvanlige mål er et antal meter henover en omgang, hvor jeg skal slippe gassen. Måske 200 meter i forhold til en omgang med fuld gas. Men du kan ikke gøre noget for at forbedre den situation, siger han.

Næste år øges den tilladte mængde til 110 kg, hvilket næppe gør den store forskel. De ekstra fem kg bliver formentlig spist op af de aerodynamiske ændringer i reglementet.

