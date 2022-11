Kevins vigtige mirakel

Vi elsker alle, når den ’lille mand’ slår de store stjerner, og som dansker havde man det efter kvalen fredag det nærmest, som da Danmark vandt fodbold EM i 92 – følelsen af at det burde ikke kunne lade sig gøre.

Formel 1 skal tage ved lære af dette og skal gå i tænkeboks. Hvordan kan man rent sportsligt sørge for, at sporten får endnu flere af denne slags tilfælde?

Indtil nu har der i år været 60 podiepladser at køre om, og af dem er 59 gået til kørerne fra de tre store teams, Red Bull, Ferrari og Mercedes.

Kun Lando Norris har uden for klubben af de tunge drenge kunne bestige podiet, da han på Monza blev treer.

Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

I min bog bør Formel 1-organisationen gøre meget mere for, at vi kan få blandet posen noget mere.

Jeg synes dog, det går i den rigtige retning, når jeg for eksempel kigger på budgetloftet.

Annonce:

Det skal det nok få sin indflydelse, der kommer dog nok til at gå et par år endnu. I 2022-2023 kører teams stort set i biler, som er udviklet i 2021 for en pengetank uden bund.

Kevin Magnussen på pole til sprintløbet var omgående et historisk øjeblik, som fik internettet til at flyde over med billeder af Kevin og Haas. Det er godt for Formel 1 udbredelsen og derved forretningen. Det er der ingen tvivl om.

Nu blev spændingen i Brasilien hjulpet godt på vej af vejrguderne, men det kan man jo ikke forvente ske jævnligt.

Jeg synes som det første, at man burde lade kvalen til et sprintløb også tælle til selve hovedløbet. På den måde ville vi også under normale omstændigheder få noget mere spænding i sprintløbene.

Som det er nu, har kørerne i et sprintløb historisk set holdt sig fra at tage store chancer ved tanken om at udgå for dernæst at skulle starte sidst i hovedløbet.

Men rent reglementsmæssigt kan der gøres mere for at skabe yderligere spænding, og det mener jeg, der er brug for.

Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

Annonce:

Kørerne bliver stadig holdt for meget i hånden.

I gamle dage kunne man fra pitgaragen indstille bilen, uden at køreren skulle røre en finger. Det er nu lavet om til, at det er køreren selv, som skal stille på alverdens knapper på rattet, når pitten giver besked.

Der stilles på differentiale, og på hvor meget motoren yder, og det gøres for det meste ud fra dækslid, men også andre faktorer. Jeg synes, man burde skære ned på, hvor meget information teamet må give køreren under selve løbet – lad dem dog selv finde ud af at få bilen hjem til det ternede flag.

Temperaturen i dækvarmeren bliver også gradvist sat ned og helt afskaffet fra 2024. Det glæder jeg mig til. Det bliver fedt at se biler med stor forskel i tempo, og det skal nok give os nogle spændende episoder.

Formel 1 er en blanding af sport og underholdning, og underholdningsdelen bør man kigge på at hjælpe lidt på vej.

Annonce:

Der har været mange ting på idetavlen. Jeg vil ikke blive overrasket over, hvis vi snart vil se et forslag om at bytte rundt på de 10 bedst placerede i Q3, når bilerne stiller til start.

Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Succesballast er også en mulighed, som bliver brugt i andre former for motorsport. Top fem fra foregående løb kunne få x antal kilo lagt til deres minimumsvægt.

De sidste forslag er normalt noget, jeg har været imod. Hvorfor straffe en Max Verstappen ved at lade ham køre i en tungere bil end Sergio Perez, blot fordi hollænderen er en bedre kører?

Det strider imod mine naturlige værdier, men omvendt vil jeg gerne underholdes søndag eftermiddag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)

En gammel klassiker, hvor alt kan ske. Sving 1-2 (Senna S) indbyder til gode dueller, og i sving 8 kan man også godt snige den indenom.

Der er et par lumske steder, hvor man skal passe på track limits. Vejret spillede igen i år en faktor her, og når det regner, så kan alting jo ske – selv en Kevin Magnussen på pole position.