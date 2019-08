Kevins vigtigste ønske: Giv mig en stærk rival!

SPA (Ekstra Bladet): En aura af overskud omkransede Kevin Magnussen, som vendte tilbage fra Formel 1’s sommerferie i hopla.

Huden var mere solbrændt end normalt efter sejlads rundt i det græske øhav ovenpå brylluppet tidligere på måneden, og på venstre hånd bar den danske racerkører en vielsesring.

Om det er muligt at køre Formel 1 med sådan en på, finder han ud af til fredagens træninger.

- Det var en god sommerpause med både bryllup, bryllupsrejse og alt det der, men jeg er glad for at være tilbage, siger han.

Kevin Magnussen ved endnu ikke, hvem hans nye makker liver. Foto: HaasF1team/Andy Hone

Sportsligt er han også et godt sted, selv om Haas-raceren sandsynligvis vil forsætte med at svinge i ydelse sæsonen ud.

Dominobrikkerne i næste års kørerkabale er begyndt at falde, men det er med Kevin Magnussen som tilskuer denne sommer, hvilket passer ham fint.

- Vi drømmer alle om en plads hos et topteam, hvor man kan vinde løb og mesterskaber. Når man ikke kan få det, er jeg glad for, hvor jeg er.

Haas-ledelsen har reelt to muligheder til det andet sæde.

Enten fortsætter de med Romain Grosjean endnu en sæson, eller også slår de en handel af med vragede Nico Hülkenberg.

Günther Steiner foretrækker erfaring, hvilket passer Kevin Magnussen strålende.

- Især når man kører for et midterhold er det vigtigt med en stærk teamkammerat. En som er velanset, for det er den eneste måde at vise sig frem på, når man ikke vinder løb eller mesterskaber. Så du skal bruge nogen, der er stærk, hvor du kan bevise dig over for ham. Uden et stærkt pejlemærke er det svært, men det føler jeg allerede, at jeg har, siger danskeren.

- Der er ingen beslutning endnu, men uanset hvad der sker, har jeg det fint med det. Jeg er glad for min nuværende teamkammerat og vil sådan set være glad for enhver.

Foto: JOHANNA GERON/Reuters/Ritzau Scanpix

Netflix rev op i et gammel sår med et afsnit af dokumentaren ‘Drive to Survive’, som fokuserede på rivaliseringen mellem Haas og Renault og i særdeleshed på Magnussens berømte ‘suck my balls’-kommentar til Hülkenberg, da tyskeren afbrød et liveinterview.

Siden har danskeren gentagne gange nedtonet episoden.

- Det er blevet overdramatiseret og jeg er ret træt af det emne mellem Nico og jeg. Der har egentlig kun været en episode for to år siden i Ungarn, og det er ufatteligt, at vi stadig taler om det.

- Ikke mange kørere er venner uden for banen. Vi siger hej til hinanden, når vi ser hinanden til kørerparader, men der er ingen problemer mellem os, siger han.

