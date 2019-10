Kimi ude med riven: - Vi ser latterlige ud

Tyfonen Hagibis har ramt det japanske fastland, og selv om området omkring Nagoya, hvor Japans Grand Prix skal køres søndag morgen dansk tid, slap nådigt, kan både kvalifikation og selve løbet ende med at blive afviklet i regnvejr.

Det bliver som altid i Pirelli-æraen en hovedpine for kørerne.

Heldigvis er reglerne ændret, så løbet efter en række formationsomgange kan startes stående og ikke med en rullende start bag safetycar.

Men en af Formel 1’s mest offentlige hemmeligheder er, hvor ringe Pirellis regnvejrsdæk er. Kørerne er på ingen måder tilfredse med dem og har aldrig været det.

En af de største kritikere er veteranen Kimi Räikkönen, som igen var ude med riven på sin briefing i Japan.

Det ene øjeblik vises legendariske klip fra ikoniske løb på Suzuka i styrtende regn, hvorefter de nuværende kørere har problemer med et par vandpytter, strømmende vand på tværs af banen og let regn.

Formel 1-stjernerne ender med at se latterlige ud, mener finnen, der fylder 40 år på torsdag.

- Desværre ved vi, hvor begrænsede vi er, når det kommer til dæk. Det behøver ikke at regne ret meget, før vi akvaplaner; DET er problemet, og så har vi naturligvis ingen kontrol, sagde han ifølge racefans.net.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Kimi Räikkönen savner de gamle dage. Foto: Issei Kato/Reuters/Ritzau Scanpix

Taler man uden for citat, finder man ikke nogen kørere, som vil sige noget pænt om Pirellis regnvejrsdæk. Foto: Jan Sommer

Vejrudsigten i Japan tyder på regn både til tidtagning og kvalifikation. Her er det Kevin Magnussen med blå sutter på under Italiens Grand Prix. Foto: Jan Sommer

Pirellis kontrakt gælder også for juniorkategorierne (her F3). Det er en af grundene til, at F1-holdene kun kigger efter kørerne, som er opvokset på de dæk. Springet for eksempelvis en Indycar-kører uden Pirelli-erfaring er for stort. Foto: Jan Sommer

Se også: Topboss sviner F1-dæk: Giver Mercedes unfair fordel

Skuffet Haas-boss: Det her er ikke Formel 1

Se også: Kevin bander over F1-monopol: - Bare et lortedæk

- I gamle dage kunne det regne meget, og vi havde aldrig problemer. De nuværende dæk er helt sikkert ikke de bedste, når der er stående vand, men sådan er situationen desværre.

- Det ligner ikke, at der er meget vand, og vi ser latterlige ud nogle gange, når vi ikke kan køre, men sådan er det. Når der er en flod, mister du fuldstændigt kontrollen over bilen.

Räikkönen er gammel nok til at have kørt på både Bridgestone og Michelin, mens dækkrigen rasede. Da man gik til kun en dækleverandør i 2007, fik Bridgestone kontrakten, inden Pirelli tog over i 2011.

Det er svært at finde kørere, som er begejstrede for de dæk, som de har benyttet i snart ni sæsoner; især når det regner.

Grundet tyfonen køres kvalifikationen til Japans Grand Prix klokken 3.00 dansk tid. Løbet starter som planlagt kl. 7.10 dansk tid

Hvis du kan afspille dette Twitter-klip, viser det en duel på Suzuka fra 2007 - på Bridgestone-dæk - som næppe ville være muligt i dag:

This. Is. AMAZING!



Robert Kubica battled the Japanese elements and @MassaFelipe19 in 2007 to produce this incredible duel ⚔️#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/M9lzht7Ya7 — Formula 1 (@F1) October 8, 2019

Klar til drastisk F1-ændring: - Super spændende

Se også: Gik over stregen: Knyt sylten, Steiner

Se også: Radiosviner koster dyrt: Haas-boss straffet

Tyfon afblæser F1-kval i Japan