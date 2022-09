Kindhest til Kevin: Schumacher stjal showet

- Presset gør mig bedre, har Mick Schumacher sagt igen og igen henover sommeren.

Først på sæsonen så det ikke ud til at være tilfældet, men den fyringstruede tysker har i sin ferie fundet et ekstra gear.

Som han kører for sin fremtid i Formel 1, var han lørdag Haas-teamets stjerne under kvalifikationen til Hollands Grand Prix og slog for anden weekend i træk Kevin Magnussen i den interne duel.

For første gang siden Østrigs Grand Prix nåede Mick Schumacher Q3 og sikrede sig et godt udgangspunkt til løbet med en ottendeplads i kvalifikationen.

Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Og for første gang i denne sæson leverede han en decideret lussing til sin danske teamkammerat under tidtagning. Det er fjerde gang, at han slår Kevin Magnussen om lørdagen, men første gang, at han synede et niveau bedre, da det gjaldt og leverede et overraskende godt resultat under tidtagning.

Annonce:

- Super. Fantastisk. Danke, sagde Günther Steiner over teamradioen, efter Schumacher med sin præstation giver teamchefen noget at tænke over i forhold til fremtiden.

Kevin Magnussen havde set meget frem til gensynet med Circuit Zandvoort. En bane, han ikke har besøgt siden 2011 i Formel 3.

Men resultaterne fulgte ikke begejstringen ved at være tilbage i Holland. Danskeren var gennem samtlige sessioner på hælene i forhold til Schumacher.

Kevin Magnussen lavede for en uge i træk en fejl på sit afgørende forsøg. Foto: Peter Dejong/Ritzau Scanpix

Tidtagningen startede hæderligt, og danskeren var bedst på det første sæt dæk. Men da det afgørende forsøg skulle sættes, kørte han en rodet omgang og var tilmed uden for banens grænser.

Det betød knockout allerede i første kvalifikationsrunde (Q1) og en startplacering som nummer 18 søndag.

Sebastian Vettel (Aston Martin) og Daniel Riccardo (McLaren) var i samme båd. De røg også ud i Q1, mens deres teamkammerater klarede sig videre til Q3.

Annonce:

Efter at have strålet for en uge siden på Spa, blev det hverdag for Alpine-duoen, som kvalificerede sig 12 og 13. Fernando Alonso brokkede sig over trafik på sit sidste forsøg, men en decideret blokering var nu svær at få øje på.

Red Bulls Max Verstappen sikrede en lidt overraskende pole-position. Hollænderen og hans team har set helt menneskelige ud denne weekend med problemfyldte træninger.

Publikum på Zandvoort fik, hvad de kom efter. Pole-position til Max Verstappen. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Ferrari udfordrede på glimrende vis og var meget tæt på at snyde Verstappen på hjemmebanen.

Charles Leclerc var kun 21 tusindedele efter og Carlos Sainz Jr. også med i fighten blot 92 tusindedele langsommere.

Selv Mercedes var en udfordrer. Lewis Hamilton starter fire søndag, tre tiendedele efter VM-favoritten.

Der er lidt af en opgradering på vej i Kevin Magnussens side af Haas-garagen. Læs alle detaljerne her

SE OGSÅ: Røgslør fra Magnussen