Klar Haas-plan: Måtte ofre Mick

Haas-pitvæggen har måttet høre en del for deres taktiske dispositioner denne sæson, men strategien lå helt klar til sprint-kvalifikationen på Red Bull Ring.

Efter første omgang ville den bagerste Haas-kører blive ofret for at hjælpe den forreste, hvis det var i teamets interesse; angreb var ikke tilladt.

Red Bull, Ferrari og George Russell (Mercedes) stak af foran, og Alpines Esteban Ocon var for hurtig, så Kevin Magnussen lå som syver uden mulighed for at bruge DRS-vingen, som hjælper topfarten betragteligt.

Danskeren førte an i et DRS-tog, hvor Mick Schumacher skulle bruge sin ekstra topfart fra vingen til at forsvare mod Lewis Hamilton bag sig, men ikke angribe.

- Vi holder nøje øje med, hvad der sker og for at få point til teamet, måtte vi gøre, som vi gjorde. Det var det rigtige, sagde Günther Steiner på sit pressemøde i Østrig.

Mick Schumacher var ikke helt tilfreds efterfølgende. Chefingeniør Ayao Komatsu havde hurtig fat i ham for at forklare, hvorfor teamet havde gjort, som de gjorde. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

- Desværre kunne han ikke holde fast, men det er ikke nemt at kæmpe mod Lewis Hamilton, og Mick gjorde det godt med at holde ham tilbage, så Kevin kunne score point til teamet. Det kunne ikke gøres bedre, lød det fra teamchefen.

- Det ville ikke have virket at bytte dem, for Mick var ikke hurtigere. Jo, han var hurtigere, men fordi han havde DRS. Vi talte om det før løbet. Hvis I efter starten stadig er efter hinanden, vil nummer to tro, at han er hurtigere. DRS-effekten giver dig 0,9 sekunder her, men det gør dig ikke hurtigere. Lige så snart, at du er foran, vil den anden være hurtigere. Med Lewis så tæt på ville han også smutte forbi.

- Vi analyserer det løbende, og vi har en ingeniør, som holder øje med, hvor hurtige de er i svingene via GPS. Det er et fuldtidsarbejde. Vi overvåger det hele, og jeg mener, at vi gjorde alt rigtigt. Ellers ville vi have endt med nul eller maksimalt et point.

Mick Schumacher holdt Lewis Hamilton stangen, lige indtil Kevin Magnussen var over et sekund foran og dermed uden for DRS-rækkevidde.

Et typisk billede fra sprint-kvalifikationen. Kevin Magnussen som syver, mens Mick Schumacher kæmpede mod Lewis Hamilton bagved. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

Bilerne lå længe med få tiendedele imellem sig, så Haas trak det med vilje til allersidst, før de bad Magnussen og lade sig falde lidt tilbage. Lige som de gjorde det, overhalede Hamilton.

- Vi kunne ikke sige det for tidligt. For så tager man ekstra risiko, hvis Lewis kommer forbi og straks er i DRS-zonen på Magnussen. Vi gjorde det først, da Kevin var langt nok foran. Nogle gange er du nødt til at være påpasselig og defensiv. Vil du være sikker på at score to point, eller vil du prøve at score tre og risikere at få ingenting?

Haas valgte de to sikre point.

SE OGSÅ: Debriefing fra Silverstone: Detaljen, Haas-bossen tier om