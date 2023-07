Klar til barsel

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Timingen af Kevin og Louise Magnussens andet barn var optimal. Den danske racerkører var til stede og nåede nogle dage med familien før afgangen til Ungarn.

Han tager til Belgiens Grand Prix via Danmark, før der venter et par ugers barsel i Formel 1’s tvungne sommerpause.

Familieforøgelsen var et af samtaleemnerne i paddocken før Ungarns Grand Prix. Den stolte far køber dog ikke Niki Laudas argument med, at hvert barn kan ses på stopuret.

- Jeg kan forstå, hvorfor det var sådan, da Niki Lauda kørte. Faren var et helt andet aspekt dengang. Der er stadig et element af fare, men ikke noget jeg tænker på, siger den 30-årige dansker.

'En opgradering', kaldte Kevin Magnussen diplomatisk sin teamkammerats nye frisure. Dog ikke en han havde planer om at kopiere. 'Du ser gammel ud', var Günther Steiners kommentar til tyskeren. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

Familien får dog betydning i forhold til længden på F1-karrieren.

Stadig ung

- Jeg tror ikke, at jeg kører så længe som Alonso! Hvor gammel er det, at han er? 41?

- Jeg føler mig stadig ung, og vores familie fungerer godt med mit skema. De kommer til en del løb, og da mine børn er små, skal de ikke i skole endnu.

- Jeg tænker, at jeg har nogle år i mig endnu.