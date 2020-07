Klar til chok-comeback

Nico Hülkenberg får en enestående chance for endelig at stå på podiet efter et Formel 1-grandprix, når han denne weekend vikarierer for sin coronaramte tidligere teamkammerat Sergio Perez.

Racing Point meddelte fire minutter før den første træning fredag formiddag, at den 32-årige tysker bliver teamkammerat med Lance Stroll.

Sergio Perez testede positiv for covid-19 torsdag ved ankomsten til Silverstone.

- Det var ikke nemt at finde en erstatning for Sergio med så kort varsel, men i Nico har vi en fantastisk super-afløser, som teamet kender rigtig godt. Han bliver kastet ud på dybt vand, men lærer hurtigt, og jeg er sikker på, at han hurtigt finder farten, siger teamchef Otmar Szafnauer.

Hülkenberg kørte senest for teamet 2014-2016, før han skiftede til Renault. Han nåede 177 grandprix-starter frem til sit F1-exit i 2019 - uden nogensinde at stå på podiet.

- Jeg var på vej til Nürburgring til et andet racing-projekt, da Otmar ringede. Det var mindre end 24 timer siden, så det føles lidt surrealistisk for mig, men jeg har altid kunnet lide en god udfordring.

- Det er naturligvis en svær situation for Racing Point og Checo. Han er en af mine venner, og jeg ønsker ham hurtig bedring. Jeg træder til og gør mit bedste for teamet, lyder det fra tyskeren.

Nico Hülkenberg kørte indtil sidste år for Renault, hvor han til denne sæson blev udskiftet med Esteban Ocon. Foto: Jan Sommer

Trist Kevin-besked

Foreløbigt træder Hülkenberg kun til i denne weekend, men vikartjansen kan sagtens ende med at inkludere næste uges løb. Skærpede coronakrav i Storbritannien gør, at selvisolation er forlænget fra syv til ti dage.

På en video fortæller Sergio Perez, at han efter løbet i Ungarn fløj til Mexico i et privat chartret fly for at besøge sin mor, der lige var blevet udskrevet fra hospitalet efter en alvorlig ulykke.

- Det er en af de mest triste dage i min karriere. Jeg vidste, at jeg havde en fantastisk bil under mig, siger Perez, hvis Racing Point-racer burde passe perfekt til en bane som Silverstone.

- Det viser blot, hvor sårbare vi alle er over for denne virus. Jeg har fulgt alle instruktioner og protokoller. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået virusen, og jeg har ingen symptomer, siger mexicaneren.

