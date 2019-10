Klar til drastisk F1-ændring: - Super spændende

Mange forslag er oppe i luften, når det gælder fremtidens Formel 1.

Et af de mere drastiske går ud på at skære fredagen af grandprix-weekenderne for at gøre plads til endnu flere løb i kalenderen. F1-karavanen får en smagsprøve denne weekend på et afkortet format, da lørdagen er sløjfet på grund af tyfonen Hagibis.

Slet ikke så tosset en idé, mener Romain Grosjean, som trods begrænset fart i Haas' VF19'er så det positive i mindre forberedelse.

- Jeg synes faktisk, det var en superspændende fredag. Jeg synes, det ville være cool at have lørdage som disse med første træning om morgenen, så anden træning om eftermiddagen med ekstra dæk, og resultatet er din kvalifikation. Du kan arbejde med bilen og samtidig presse den hårdt, siger franskmanden.

Under anden træning, der kan ende med at definere startgridden, hvis det ikke lykkes at afvikle tidtagningen søndag formiddag, sluttede Grosjean som 13'er og bedste Haas-kører.

Han havde sat næsen op efter mere.

- I morges var bilen god, men for at være helt ærlig havde jeg forventet lidt mere til eftermiddag. I hvert tre-fire tiendedele. Vi havde dem bare ikke, hvilket er en skam. Vi fortsætter med at arbejde og får at se, om vi rent faktisk får kørt kvalifikation søndag morgen eller ej.

Romain Grosjean har købt et modelsæt af Tyrrells legendariske sekshjulede P34-racer, som han vil bygge på sit hotelværelse, mens tyfonen raser. Foto: Issei Kato/REUTERS/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen sluttede anden træning som 16'er og så heller ikke videre konkurrencedygtig ud i løbstrim. Så han håber meget på, at vejret arter sig. Prognosen ser ud til, at løbet kan gennemføres uden problemer, men tyfonen kan ende med at forårsage skader på banen, der skal udbedres, før der kan sendes biler ud på den.

- Det var lidt en mærkelig en, når vi nu har en aflyst dag i morgen. Vi var nødt til at gå lidt efter den i anden træning, hvis det nu bestemmer vores startposition. Jeg håber på endnu en chance, for vi fik ikke meget ud af det, siger danskeren.

- Det var interessant at have flere dæk til rådighed og bruge dem i anden træning, men vi var ikke videre hurtige. Lad os se, hvad vejret gør søndag og tage den derfra, siger Magnussen.

Mercedes var klart bedst under anden træning, og skulle det nå så langt, får Valtteri Bottas pole-position foran sin teamkammerat, Lewis Hamilton.

Herefter følger Max Verstappen og Charles Leclerc.

Renault var den store skuffelse i fredagens anden træning, hvor de kun var i stand til at slå Williams.

