Klar til drastisk kompromis: Haas-krise udløser forsøg

Teamchef Günther Steiner er villig til at ofre weekenden i Østrig for præcist at forstå, hvorfor Haas-bilen har det så svært i beskidt luft under løb

Østrigs Grand Prix har kurs mod at blive en forlænget testsession for Haas-teamet, som det forsøger at løse sine udfordringer med ekstremt dækslid under løb.

Som Ekstra Bladet beskrev, havde man mistanken allerede til sæsonstart.

Efter nogle fornuftige løb ulmede den igen trods point i Miami, før det i Barcelona og Montréal stod helt klart, at noget skal gøres anderledes.

I teamets optakt til weekenden siger teamchef Günther Steiner:

- Vi undersøger i øjeblikket den meget gode præstation, vi havde under tidtagning, og den knap så gode præstation i løbet. Vi prøver at præcisere det, men til de næste løb forsøger vi at finde en bedre middelvej mellem de sessioner, tidtagning og løb. Vi arbejder hårdt på det og prøver i de kommende løb at se, hvad vi kan gøre for at forbedre situationen.

Samarbejdspartneren Ferrari har haft lignende problemer, men så fremgang i Canada i kølvandet af en række opgraderinger.

Typisk skifter den tekniske afdeling fokus over til næste års bil efter sommerpausen. Selvom det tekniske reglement forbliver det samme, ventes ændringer.

- Vi arbejder hårdt på at forstå misforholdet mellem at være meget hurtig, men ikke så gode i selve løbet. Vi har et par ledetråde, og de vil helt sikkert påvirke designet af VF-24'eren. Den feature skal naturligvis ud af bilen til næste år, siger Steiner.

Glad for kørerne

Han understreger samtidig, at teamets øjeblikkelige udfordringer intet har med kørerne at gøre. Nærmest tværtimod.

- Jeg må tilstå, at jeg faktisk er meget glad for både Kevin og Nico, og hvordan de er en væsentlig del af at forstå problemet og finde en løsning - det gælder både på kort og lang sigt. Begge er meget positive. Ikke over præstationerne i løb lige nu, men over udsigten til at løse vores problemer, siger teamchefen.

Red Bull Ring byder på årets anden sprintweekend, hvilket betyder, at der kun er en træning, før der allerede er kvalifikation til løbet fredag aften.

Lørdagen er dedikeret til sprint med både tidtagning og løb.

Østrigsk testsession

Mange point er på spil, men også masser af tid med omgange i tæt trafik, hvilket Haas-raceren på mange baner i år har sværere ved at tackle end de nærmeste rivaler.

Derfor erklærer teamchefen sig villig til at indgå mere drastiske kompromiser for at finde hurtigere løsninger til resten af sæsonen.

- Vi går lidt ind til weekenden, som om det også var en testsession. Vi har mange ting at prøve for at afhjælpe vores problemer med farten i løbstrim, og vi har nogle idéer. Idet vi har to løb denne weekend, har vi dobbelt så meget tid til at prøve forskellige ting.

- Naturligvis går vi altid efter det bedst mulige resultat, men måske går vi her på kompromis med at opnå det for virkelig at forstå, hvad der sker med vores bil, når det er race-dag, siger Steiner.