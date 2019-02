Klar til eksperimenter: Optur hos Haas

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): En sensor gav en fejlmelding, som Kevin Magnussen skulle til at færdiggøre sine sidste omgange af vintertestens første uge.

Heldigvis for den danske racerkørers team er vi nu nede i den slags petitesser, hvilket ikke er nok til at spolere ugens bedste og mest produktive arbejdsdag.

Den lille drillenisse - eller gremlin, som teamchef Günther Steiner kaldte den - er lokaliseret i det elektriske system, så Romain Grosjean og Kevin Magnussen nåede torsdag at føre VF19’eren rundt på Circuit de Barcelona-Catalunya 130 gange.

Ingen røde flag på grund af Haas. Og begge kørere sad godt i sædet.

- Det har været en rigtig god dag, sagde Kevin Magnussen, da han stak hovedet ud til den danske presse i Spanien.

Sensorfejlen afkortede en løbssimulering, men det påvirkede ikke det gode humør.

- Vi fik en god fornemmelse og stadig noget info på, hvor bilen er i løbstrim og med fuld tank. Der er lidt at arbejde med og kigge på til næste uge, siger han.

- Det er meget dækkene, man kigger på i forhold til, hvordan de bliver slidt, og hvordan balancen ændrer sig henover et sådan et stint. Hvordan sliddet er på for- og bagdæk. Hvad slides først. Sådan nogle ting tester man.

- Vi var tilfredse og synes, at den kørte godt. Det var muligt at køre et stabilt stint på det bløde dæk (C3), som er det blødeste, vi kommer til at bruge til løbet her senere på året.

Hvilket understreger, at man internt endnu ikke holder øje med de hurtige omgangstider, som sultne F1-fans efterspørger. Og som blev til overskrifter sidste år, da Kevin Magnussen og Haas overraskede rivalerne.

Det kommer først i næste uge.

Trods småproblemer i de første tre dage er Haas alligvel længere fremme, end Magnussen forventede.

- Vi har eksperimenteret meget med setuppet, selv om det ikke er det, man normalt gør i den første uge. Der gælder det mere om at få bilen til at holde og sensorer til at stemme.

- Men vi er allerede godt i gang med at finde løsninger til setuppet og testen bilen af i forhold til performance. Det var været rigtigt positivt og produktivt.

Kevin Magnussen glæder sig over, at teamet allerede er forbi systemtjekkene og er begyndt på at arbejde med trække ydelse ud af den nye racer. Foto: Jan Sommer

For test handler om at lære bilen at kende og udvikle den på sigt. Her uddeles ingen point.

- Det er sjældent, at man gør et eller andet, og så spiller det. For det meste prøver man noget, der kan åbne op for noget mere performance. Det er vi her for at udforske. Det er fedt allerede at være i gang med det.

Ingeniørerne hastede straks mod England. Selv om der allerede køres igen tirsdag, ligger ingen på den lade side indtil da.

Nisse på spil i Haas-garagen

- Når vi finder problemer her til test, skal man også hurtigt på banen igen. Meget her bliver lappeløsninger, og så prøver man at finde nogle rigtige løsninger i weekenden, hvor vi har lidt mere tid til at få materialer fra England og Italien.

Typisk er det smådele, som skal modificeres hjemme på værkstedet.

- Det er sådan noget som, at en ledning sidder for tæt på noget, der er varmt, og så virker sensoren ikke. Jeg er glad for, at bilen føles god, og jeg kan mærke, at stemningen i teamet er god. Alt er godt, siger Kevin Magnussen.

Vintertest dag fire Nico Hülkenberg (Renault) 1.17,393 minutter (C5) 24 omgange Alexander Albon (Toro Rosso) 1.17,637 min. (C5) 136 omgange Daniel Ricciardo (Renault) 1.17,785 min. (C5) 34 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.17,857 min. (C5) 57 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.17,977 min. (C4) 58 omgange Charles Leclerc (Ferrari) 1.18,046 min. (C3) 138 omgange Lando Norris (McLaren) 1.18,341 min. (C4) 132 omgange Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.18,511 min. (C3) 154 omgange Romain Grosjean (Haas) 1.18,563 min. (C4) 64 omgange Kevin Magnussen (Haas) 1.18,720 min. (C3) 66 omgange Pierre Gasly (Red Bull) 1.18,780 min. (C3) 146 omgange Lance Stroll (Racing Point) 1.19,664 min. (C2) 72 omgange George Russell (Wiliams) 1.20,997 min. (C3) 17 omgange Robert Kubica (Williams) 1.21,542 min. (C2) 48 omgange C1 (hårdest og langsomst) - C5 (blødest og hurtigst) er dæktypen.

Pirelli har på sin oversigt, Romain Grosjean noteret for at have sat sin hurtigste tid på C3-dækket. Ifølge Haas-teamet var det på C4.

