Klar til snak: - Det ødelagde hele min vinter

Formel 1 sæsonen er efterhånden ved at være godt i gang, og det kører for Lewis Hamilton, der i weekenden tog sin tredje grandprix-sejr denne sæson.

I forbindelse med sin grandprix sejr i Barcelona har Lewis Hamilton udtalt sig om udsigterne til en forlængelse af sin kontrakt med Mercedes, der i øjeblikket varer et år, det skriver BBC.

- De er meget komplicerede, så vi kan forhåbentlig begynde snart, så længe det ikke kommer i vejen for det rigtige arbejde, udtaler Lewis Hamilton sig om de kontraktsnakke, der er i vente.

Et lille skub

Teamchefen for Mercedes, Toto Wolff, er også klar til at begynde at tale om kontraktfornyelse med køreren, der i weekenden tog sin poleposistion nummer 100 i kvalifikationen.

- Vi er på et meget godt sted, og vores forhold bliver stærkere hvert år, og det er tid til at give det et lille skub og snakke om, hvad det er her, og hvad vi skal gøre, fortalte Toto Wolff ved grandprixet i Portugal tidligere på måneden.

Lewis Hamilton har således også udtalt sig, at han gerne vil have en ny kontrakt på plads, inden formel 1 sæsonen til august har en tre ugers pause.

Hård vinter

Snakken om kontraktfornyelse sker tidligt i år, efter coronavirus sidste år gjorde, at der først kom en aftale på plads i vinterpausen, en situation som hverken Lewis Hamilton eller Mercedes har lyst til at stå i igen.

- Det ødelagde hele min vinter, og jeg er sikker på, det heller ikke hjalp for Totos med hensyn til at have fri og være afslappet. Det føltes som om, vi ikke rigtig havde en pause, siger Lewis Hamilton.

