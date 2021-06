Kniven for struben

Oven på en skuffende tur til Baku skal Christian Lundgaard levere en stor weekend på Silverstone for at holde liv i sine Formel 1-drømme

Stillingen i Formel 2-mesterskabet er skræmmende læsning for øjne, der drømmer om dansk forfremmelse til motorsportens fineste klasse.

Alpine har planer om at bruge en kører af egen avl senest fra 2023. Fra sæsonstart var kandidaterne i prioriteret rækkefølge: Christian Lundgaard, Oscar Piastri og Guanyu Zhou.

Resultaterne har ændret den.

Efter Aserbajdsjan fører Zhou mesterskabet med 78 point. En andenplads i hovedløbet sender Oscar Piastri på andenpladsen med 73 point. Sølle to point fra en niendeplads i hovedløbet betyder, at Christian Lundgaard kun er noteret for 18 point.

Den gode nyhed er, at det stadig ikke er for sent at stemple ind i mesterskabet. Den dårlige er, at 19-årige Lundgaard er ved at løbe tør for tid.

Med de nye format og tre løb i hver afdeling kan der scores stort. Som Red Bull-junioren Jüri Vips gjorde i Baku med 41 point eller Ferrari-junioren Robert Shwartzman med 36.

Sådan en drømmeweekend skal Lundgaard levere midt i juli på Silverstone.

Det er tid til at finde den slags mental styrke, som Charles Leclerc udviste, da han vandt klassen i 2017. Monegaskeren udgik på hjemmebane efter at have sat pole, mistede sin far og tog så til Baku og vandt. Præstationen overbeviste Ferrari om, at han var fremtidens mand.

Danskeren vej gennem juniorkategorierne har altid været præget af både ekstreme høj- og lavpunkter. Enten er han klasser bedre end de andre eller helt stemplet ud.

Målet i år var den stabilitet, som sikrer mesterskaber, og væk fra tendensen med kun at score store point eller ingenting.

Det er allerede røget fløjten, og der er ikke plads til flere svinkeærinder; hverken uheld, personlige fejl eller brølere fra teamet.

Christian Lundgaard og ART Grand Prix fandt aldrig det rigtige setup til danskeren i Baku. Foto: Getty/FIA Content Pool

Når han skal bygge sig op til julis eksamen på Silverstone, kan han glæde sig over, at han sidste år strålede under begge F2-afdelinger på den tidligere britiske flyveplads.

Hvis han skal finde trøst i historien, er det værd at nærstudere Pierre Gaslys 2016-sæson. Franskmanden fik en skrækkelig start. Udgik af begge løb i Monaco. Udgik i Bakus hovedløb. Udgik også på Red Bull Ring. Men triumferede på Silverstone, dominerede anden halvdel af sæsonen og vandt mesterskabet foran de senere F1-kollegaer Antonio Giovainazzi og Sergej Sirotkin.

Frustrationerne med både egne præstationer og det franske team begyndte at vise sig i Aserbajdsjan. Christian Lundgaard har altid været kontant over radioen, og det var han også, da pitten meddelte, at nu var det tid til at presse den.

- Nu er det tiden til at holde kæft, svarede han.

Ser danskeren indad har han i Monaco og Baku leveret for ringe tidtagninger. Til gengæld dummede teamet sig i Bahrain, hvor den valgte strategi kostede en sejr, og i Monaco var differentialet ikke skruet ordentlig sammen, hvilket kostede en andenplads.

Samtidigt kan han på sit franske team se over på teamkollegaen Théo Pourchaire, som er fransk motorsports store håb. For første gang bliver østjyden presset af en teamkammerat. Ovenpå triumfen i Monaco kom det 17-årige håb dog ned på jorden igen i Baku, hvor han var involveret i to ulykker; den anden kostede et brud på armen, hvor Pourchaire risikerer at skulle sidde over på Silverstone.

På sociale medier skriver Lundgaard:

- Det er hårde tider i øjeblikket, men vi giver aldrig, aldrig op.

F2-sæsonen er dårligt skruet sammen med løb i klumper. Anden halvdel afvikles med to afdelinger lige efter hinanden i henholdsvis september og december.

Formel 1-teams begynder at træffe beslutninger for fremtiden hen på sommeren, så til september skal situationen se lysere ud hos Lundgaard.

Kniven er for struben.

Alpine-rivalerne

Oscar Piastri (Australien): Den forsvarende F3-mester har indtil videre imponeret som rookie. Han ligger toer i mesterskabet og slutter han foran Lundgaard, når sæsonen er ovre, afgør det duellen hos Alpine.

Oscar Piastri imponerer i F2, hvor han indtil videre slår sin erfarne teamkammerat hos Prema, Ferrari-junioren Robert Shwartzman. Foto: Getty/FIA Content Pool

Guanyu Zhou (Kina): Han var god i Bahrain, men stillingen snyder. Kineseren holder fast i førstepladsen takket været held med dårlige kvalifikationer, der har udløst mange point i løbene med omvendt grid. Men Zhou bliver ikke mester. Til gengæld kan han rejse mange kinesiske millioner til at hjælpe ham ind på et andet F1-team end Alpine.

Zhou skal et gear op under kvalifikation og løb, hvis han skal holde fast i sin førsteplads. Foto: Getty/FIA Content Pool