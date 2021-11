Knotten F1-boss: Latterlig beslutning

Trods den overraskende Hamilton-sejr i Brasilien var Toto Wolff stadig vred over dommernes opførsel - både før og under løbet

Et af Lewis Hamiltons bedste løb nogensinde, lød roserne fra Toto Wolff.

Rutsjebane-weekenden gjorde den overraskende sejr endnu mere sød for Mercedes, men alligevel var tyskernes chef knotten.

Der var den beskadigede bagvinge, som kostede en hård straf, når ‘Red Bull har tre gange har fået lov til at reparere deres under parc fermé uden konsekvens’.

Og så var der den iltre situation, hvor Max Verstappen forsvarede sig od Lewis Hamilton, så begge kørte af banen.

- Lewis gjorde det endnu mere fantastisk ved at undgå kontakt og slutte racet sådan. Men det var over grænsen og burde have udløst minimum fem sekunders straf. Det tror jeg, Max vidste, men det bliver bare fejet under gulvtæppet. Det er kun toppen af isbjerget og er latterligt, siger Toto Wolff.

- Når man tager slag efter slag hele weekenden og har sådan en situation oveni, så mister man tro, siger østrigeren og klager som så mange teamchefer før ham om manglen på ensartede domme fra stewards.

- Hvad end reglerne er, og hvis de siger, at den slags kørsel er okay, er det fint med mig. Jeg debatterer ikke hård racing og går ind for det, men ikke når det på forhånd er gjort klart, at man ikke må køre en anden af banen.

Red Bull-teamchef Christian Horner var ikke overraskende uenig.

- Det er to gutter, som racer hårdt, og begge var af banen. Stewards traf den rigtige beslutning. Det er to kørere, som kæmper om et mesterskab med hård, men fair racing, siger han.

- Resultatet var ikke uventet, og Lewis kørte et fantastisk løb. Det tager vi hatten af for.

Duellerne mellem Hamilton og Verstappen blev for ophedet til Toto Wolffs smag. Foto: Carl de Souza/Ritzau Scanpix

Mens de to teamchefer har udvekslet slag hele sæsonen og altid står på hver sin side, er tonen mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen mere afdæmpet.

- Sådan skal en VM-kamp være, konstaterede briten efter sejren og havde ikke det store at udsætte på rivalens kørsel.

- I kampens hede ved man ikke rigtig. Jeg tror, at jeg var foran, han holdt fast, og vi løb begge tør for vej. Eller det gjorde han, og jeg måtte afvige. Jeg tænkte ikke det store over det. Det var en hård fight, jeg ville ikke forvente andet, og vi rørte ikke hinanden, hvilket er godt, sagde Hamilton.

VM-rivalerne selv tog situationen afdæmpet. Foto: Amanda Perobelli/Ritzau Scanpix

Max Verstappen var hurtig klar over, at det var en stakket frist at forhindre Mercedes-sejr.

- Jeg vidste, at han ville komme forbi, fordi han var super tæt på, og jeg begyndte at kæmpe med greb og mine dæk. Det ville blive hårdt, jeg gjorde bare mit bedste, sagde han.

- Jeg kunne se, at Lewis havde meget fart, og det var svært at matche det. Vi tog alle de rigtige beslutninger, vi var bare lidt for langsomme. De var meget hurtige på langsiderne denne weekend.

- Vi fører stadig. Den ene uge ser det rigtig godt ud for dig, og den næste for dem. Forhåbentlig fortsætter det resten af sæsonen

- Man kan godt nyde kampen, selv om det var lidt ligesom at skyde siddende ænder. Og det var godt for alle, som så på, siger hollænderen.

Efter ternet flag kom Mercedes igen under dommernes søgelys.

Denne gang fordi Lewis Hamilton havde løsnet sine sikkerhedsbælter på ind-omgangen. Det endte med at koste ham 5000 euro plus yderligere 20.000 euro, hvis han gør det igen …

