Knust Kevin reagerer på tragedie

En fars værste mareridt har ramt Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen.

Tre af hans børn er omkommet ved søndagens grusomme bombeangreb i Sri Lanka. Det har Bestseller-koncernen mandag bekræftet i en mail over for Ekstra Bladet.

En familie er knust, og tragedien har sat dybe spor i Danmark, hvor de tabte liv bergrædes.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afbrød sin ferie og rejste hjem for at udtrykke sin sorg offentligt ved et pressemøde søndag, og mandag har Formel 1-stjernen Kevin Magnussen også kondoleret i offentligt regi via de sociale medier.

På Twitter har han udtrykt sig med et knust hjerte, der ledsages af tre a'er, som skal symbolisere forbogstaverne i navnene på de omkomne børn.

Det er der en helt særlig årsag til. Der er således tætte bånd mellem racerkøreren og Anders Holch Povlsen.

Det er Bestseller-bossen, der finansierer Haas-danskerens Formel 1-tilværelse, og til sammen står de bag selskabet Anpartsselskabet af 1. april 2010. Den økonomiske benzintank i Magnussens karriere.

Anders Holch Povlsen og Kevin Magnussen ses her under Belgiens Grand Prix i forrige Formel 1-sæson. Foto: Jan Sommer

Holch Povlsen har i et interview med P1 Business, der blev lavet i 2016, beskrevet investeringen som den med mest risiko af dem, han har kastet sig ud i.

Men det har ikke kun handlet om at få vækst og valuta ud af bidragene. Det har også handlet om interesse for at hjælpe en ung gut på vej mod hans drøm at blive verdensmester. Det fortalte den danske milliardær i radioprogrammet.

- For nogle år siden var der en flink pige, der introducerede mig til Kevin, og jeg syntes, han virkede som en rigtig guttermand. Det virkede som om, at der var et eller andet potentiale. I hvert fald var der et talent, og derfor valgte jeg Kevin, sagde Holch Povlsen.

Bestseller-milliardærens utrolige liv: Godser, Formel 1, succes og sorg

Danmarks rigeste mand Den 46-årige Anders Holch Povlsen er af Bloomberg kåret til at være Danmarks rigeste mand med en formue på 41,6 milliarder kroner. Han bor til daglig på godset Constantinsborg i nærheden af Aarhus. Han arvede som 28-årig tøjvirksomheden Bestseller, som hans forældre, Merete og Troels Holch Povlsen, grundlagde i 1975 og er i dag eneejer af firmaet. Bestseller står bag mærker som Vero Moda, Only og Jack&Jones. Derudover ejer Anders Holch Povlsen store dele af virksomheder som nemlig.com, designfirmaet Hay, Normal, Zalando, Stylepit og Asos. Gennem de seneste år har Anders Holch Povlsen købt så meget jord op i Skotland, at det amerikanske tidsskrift Forbes har kåret ham til at være landets største private jordbesidder. Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen investerer ikke kun i ejendomme og jord i udlandet. Senest har han købt en bygning til 82 millioner kroner i Aarhus.

