Knust over vennens død

Renault-junioren Anthoine Huberts død overskyggede Belgiens Grand Prix, og danske Christian Lundgaard er berørt over at have mistet en god ven

SPA (Ekstra Bladet): Motorløb bliver aldrig sikkert, hvilket Formel 1-familien lørdag blev mindet om på tragisk vis, da F2-køreren Anthoine Hubert mistede livet i en voldsom ulykke.

Juan Manuel Correra var den anden implicerede kører. Amerikanerens tilstand er stabil, men han ligger på intensivafdelingen med brud på begge ben og mindre skade på rygsøjlen.

Det første dødsfald i F1-paddocken siden Jules Bianchi lå som en sørgmodig dyne over Belgiens Grand Prix.

Alle med tilknytning til den talentfulde Renault-junior var ekstra hårdt ramt. Ikke mindst det franske ART Grand Prix-team og danske Christian Lundgaard.

For mindre end et par uger siden var han på træningslejr med Hubert og de øvrige medlemmer af Renaults akademi.

Før formiddagens F3-løb og eftermiddagens F1-løb blev Hubert mindet med et minuts stilhed. Hvorefter kørerne igen satte sig bag rattet.

Anthoine Huberts mor og bror stod forrest sammen med Renaults juniorteam. Foto: FRANCOIS LENOIR/Reuters/Ritzau Scanpix

Showet fortsætter, men ikke uden omtanke.

18-årige Lundgaard var fåmælt og mærket, da Ekstra Bladet talte med ham. Han kunne end ikke forklare, hvordan kørerne er i stand til at forsætte oven på sådan en tragedie.

- Jeg ved det ikke. For at være helt ærlig. Jeg tror ikke, mennesker bare kan lukke ned, siger han.

- Vi er alle påvirkede.

- Hvordan vil du huske ham?

- Som en god ven.

Sportsligt var weekenden net uden at være prangende. ART havde igen lidt udfordringer med at ramme det rigtige setup, hvilket resulterede i en dårlig kvalifikation.

Alligevel formåede Lundgaard på blændende vis at køre sig fra 14. til fjerdepladsen i hovedløbet. Det blev også til en fjerdeplads i sprintløbet, selv om han længe lå til en podieplacering.

- Med alt hvad der er sket, er det okay i sidste ende, selv om vi gerne ville have vundet, siger han.

Se også: Historisk triumf - Kevin chanceløs

- Weekenden som sådan er ikke godkendt, for vi skulle have haft to podieplaceringer foran Shwartzman. Jeg tror godt, vi kan sige farvel til mesterskabet nu, men der er ikke andet at gøre end at prøve til Monza og Sochi.

Lundgaard indtager femtepladsen i F3-mesterskabet med fire løb tilbage. To gode løbsweekender kan stadig udløse en samlet andenplads, men Ferrari-junioren Robert Shwartzman er stukket af i front.

Anthoine Hubert var lørdag involveret i en voldsom ulykke, som kostede ham livet. Foto: Remko de Waal/AFP/Ritzau Scanpix

