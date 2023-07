Kør nu bare

I min verden burde man overveje at bolte pølse-kerbs ned i asfalten i sving 9 og 10 på Red Bull Ring i stedet for at slette tider hele tiden under kvalifikation

VED ØSTRIGS Grand Prix er omgangstiderne supertætte, og det er skønt at se. Det hele bliver dog lidt ødelagt af alle de straffe, som i løbet af kvalen skal uddeles, fordi kørerne er for langt ude over de hvide streger, som afgrænser banen.

Jeg synes, det ødelægger meget, når kørerne hele tiden lever med kniven for struben, når der skal sættes en hurtig omgang ind.

SOM RACERKØRER skal grænsen mellem hurtig og for hurtig ikke afgøres af dommerne i ’vagttårnet’, men da meget hellere af kørerens evner og mod. Altså - er der asfalt, kerbs, striber eller græs, så giv kørerne lov til at benytte det.

I gamle dage var der grus i afkørselsområdet. Her holder Lewis Hamilton sig inde på banen, men briten fik sin hurtigste tid slettet i lørdagens tidtagning og røg ud i SQ1. Foto: Vladimir Simicek/Ritzau Scanpix

Annonce:

Grunden til, at man laver disse afkørselsområder uden for asfalten, er jo, som navnet antyder, at man vil give kørerne en hjælpende hånd, hvis de ikke formår at holde sig på asfalten. Men ærlig talt så kunne man jo bare sløjfe påfundet og gøre som i de gode gamle dage. Dengang jeg kørte racerløb i datidens Formel 2 og besøgte Red Bull Ring, var banens omgivelser noget ganske andet.

I DE MEGET omtalte sidste og næstsidste sving var der slet ikke så meget afkørselsområde som i dag, og man måtte køre på det hele. Kørte man ’over evne’, var prisen høj, og der skulle betales kontant.

Den store forskel fra dengang til i dag er, at der dengang kun var en brøkdel af kørere, som kom for langt ud over banekanten, for når de gjorde det, endte de i gruset.

DESVÆRRE FOR DEM, som holder mest af race på fire hjul, er disse nyere afkørselsområder faktisk lavet mest med henblik på Moto GP, som er de to-hjuledes svar på Formel 1. For dem er det alt for farligt at have grus, græs og hegn alt for tæt på selve banen. Når de styrter, er det faktisk mest skånsomt at glide hen over asfalt frem for grus, som tit vil kaste både rytter og motorcykel op i luften.

Annonce:

I Monaco eller Baku ser vi kørerne være i stand til at holde sig på asfalten, da prisen for at køre uden for den er en tur i hegnet. Jeg savner lidt den samme konsekvens på en bane som Red Bull Ring.

FREMSKRIDT og udvikling i motorsport er fint, men det er bare ikke altid, man rammer rigtigt.

I min verden burde man overveje at bolte pølse-kerbs ned i asfalten i sving 9 og 10 på samme måde, som man har det i udgangen af sving 1. Det er virkelig kerbs, man skal holde sig væk fra, fordi bilen på ingen måde kan lide at ride hen over dem. En racerbil drejer virkelig skidt, når hjulene ikke rører asfalten.

Pølse-kerbs i de sidste to sving ville løse problemet. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

DET VILLE NOK koste en del afkørsler og ture i hegnet, hvis man monterede disse i sving 9 og 10, men det vil jeg meget hellere se på end alle de meddelelser om, at kører dit og kører dat har fået slettet deres tid, fordi de var to centimeter for langt over den hvide streg ved asfaltens afgrænsning.

Annonce:

Der skal være en større konsekvens ved at lave kørefejl som racerkører. Det skal ikke være som i tennis, hvor man har sin andenserv. Det skal være mere som en linedanser - falder man ned, falder man ned.

Jeg er også af den overbevisning, at det er en langt større fornøjelse som racerkører at køre tæt på ’afgrunden’ i form af hegn eller grus, end det er at ’køre om kap med den hvide streg’. Det giver på ingen måde det berømte sus i maven, som er en stor del af årsagen til kærligheden til sporten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Red Bull Ring

På papiret kan banen godt se lidt kedelig ud, men det er langtfra tilfældet. Remus-hårnålen for enden af langsiden giver hvert år talrige overhalinger, og disse dueller fortsætter ofte videre ned mod sving 4.

Banens næstsidste sving kræver stort mod. En af banerne, hvor feltet set på omgangstiderne ofte er ret tæt, så hver en tusindedel tæller.