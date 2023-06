Kørere stritter imod: - Det er farligt

Superstjernen Lewis Hamilton kaldte Formel 1's, FIA's og Pirellis planer om at udfase dækvarmere til næste sæson som en 'farlig' og 'meningsløs manøvre'.

Kommentaren faldt ved sæsonstart, efter Mercedes-duoen havde testet Pirellis nye dæk i spanske Jerez.

Testprogrammet er fortsat, og efter Mercedes samt Ferrari var forsøgskaniner for Pirelli efter Spaniens Grand Prix, strittede kørerne igen imod.

- I bagklogskabens lyd testede vi ikke på den rigtige bane under de rigtige forhold, sagde kørernes talsmand George Russell i Canada.

- På en banen som Barcelona med en aggressiv overflade, 40 grader på asfalten og med gummi lagt ned fra weekenden, var dækkene farlige på vej ud af pitlane. Omkring sving fem var de på et acceptabelt niveau.

- Men hvis jeg sammenligner med begyndelsen af året, hvor jeg kørte i Jerez med ti grader på asfalten, var det ekstremt svært ud af pitten. For at være helt ærlig synes jeg ikke, at vi som sport er, hvor vi kan benytte de her dæk i et racing-scenarie, sagde Russell.

Mercedes-duoen mener ikke, at Formel 1 er klar til at droppe dækvarmerne. Foto: Mathieu Belanger/Ritzau Scanpix

Ferraris Charles Leclerc var ikke helt så pessimistisk.

- Jeg tror, at det er for tidligt, og jeg har ikke alle svarene nu. Til testen var det fint, men jeg har ikke prøvet dem ved lavere temperaturer, og det er, hvor de store spørgsmålstegn er, sagde Leclerc.

- Du har fire-fem sving, hvor det er meget tricky. Hvor dækkene skal op i temperatur. Når du er alene, er det fint. Men skal du køre mod andre biler, bliver det meget svært at håndtere.

- Især under køligere forhold, hvor jeg forventer, at den opvarmningsperiode bliver længere, siger Ferrari-stjernen.

Ikke fan

Fernando Alonso kender til kolde dæk fra sin flirt med Indianapolis 500 i USA.

- Det kommer meget an på banen. I Indy får dækkene straks en masse energi gennem sig, og det var fint. Monaco og flere lignende steder … Jeg er helt ærlig ikke fan af at fjerne varmerne og kan ikke se grunden til at gøre, siger spanieren.

Pirelli afviste kritikken og sagde, at selvom den første sektor kunne blive svær, var dækkene sikre. De kan kræve en anden kørestil, men de ville ikke indføre dem, hvis de var farlige, lyder argumentet.

Muligvis venter også modstand fra holdene.

Flere udfordringer

Teknisk chef for Mercedes James Allison siger:

- Testen er styret af Pirelli, og vi leverer bare en bil, som cirkulerer rundt, mens de træffer konklusionerne.

- Jeg vil sige fra det første kig, at det ikke er en truffet beslutning og nødvendigvis en god ide til næste år. Der er flere udfordringer for at få det til at virke.

En af dem er tidsrammen.

Efter Storbritanniens Grand Prix først i juli skal Red Bull og Haas teste 2024-dækkene som de næste.

Herefter skal det internationale motorsportsforbund, FIA, beslutte, hvorvidt man fra næste år dropper dækvarmerne og indfører de nye dæk.