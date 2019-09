Kørerkabale hos Haas: Ny kører har tilbudt sig

Se også: Formel 1-talent fik sparket - her er hans nye job

Haas har bekræftet, at Kevin Magnussen også kører for teamet i 2020, men det er usikkert, om det bliver Romain Grosjean, der fortsætter som danskerens makker.

Tyske Nico Hülkenberg har været nævnt som den hedeste kandidat til at afløse franskmanden, men nu afslører Haas-boss Günther Steiner, at også en anden tysker har spurgt til sædet.

Der er tale om 24-årige Pascal Wehrlein, der har 40 Formel 1-løb på cv'et fra 2016 og 2017.

- Han var på banen for et par løb siden, hvor han kom og besøgte mig og spurgte, om der var en mulighed, siger Steiner i et timelangt interview med Tysklands førende racer-podcast Starting Grid.

- Jeg sagde 'desværre ikke', fordi han har været ude af Formel 1 i to år. Vi vil have nogen, der har erfaring og har været i Formel 1 i lang tid, siger Steiner.

Wehrlein kørte 21 løb for Manor i 2016 og sikrede et enkelt VM-point, mens det blev til fem point, da han kørte 19 løb for Sauber i 2017.

Siden dengang har Wehrlein i 2018 været testkører for Mercedes og i 2019 været testkører for Ferrari, mens han sideløbende har kørt først i Deutsche Tourenwagen Masters og siden også i den elektriske bil-serie Formel E, hvor det er blevet til en enkelt podieplads.

Wehrlein fra Formel 1-tiden hos Sauber i 2017 - her sammen med Ferraris Sebastian Vettel. Foto: Hassan Ammar/Ritzau Scanpix

Wehrlein har racer nummer 94 i Formel E - her i New York-løbet i juli måned. Foto: Dennis Schneidler/Ritzau Scanpix

Solen er gået op og ned mange gange siden Pascal Wehrleins seneste Formel 1-løb i 2017. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Det amerikanske Haas-team har kørt Formel 1 i snart fire sæsoner. Første sæson var med med mexicanske Esteban Gutiérrez som makker til Grosjean, mens danskeren og franskmanden har været makkere i snart tre sæsoner.

I 2020 ser det ud til at blive enten en dansk-fransk gentagelse eller et dansk-tysk makkerskab, men det bliver altså ikke med Wehrlein, men snarere Nico Hülkenberg, der har kørt Formel 1 siden 2010, men nu er skubbet ud efter tre år hos Renault.

