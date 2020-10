Kørerkabale: Pønser på chokskifte

Skulle IKKE have skrevet det i bogen

Når Renault til næste sæson skifter sin gule farve ud med trikoloren og ændrer navn til Alpine F1 Team, er det med en fransk kører som kollega til 39-årige Fernando Alonso.

Spørgsmålet er blot, om den franskmand som forventet er Esteban Ocon?

Ifølge schweiziske Blicks grand old man Roger Benoit forhandler Renault med Alpha Tauris franskmand Pierre Gasly om et decideret chokskifte til den kommende sæson.

24-årige Gasly blev fransk nationalhelt med lykønskningsopkald fra præsident Emmanuel Macron, efter han overraskende på Monza til Italiens Grand Prix blev den første franske vinder siden Olivier Panis' ligeledes overraskende triumf i 1996-udgaven af Monacos Grand Prix.

Fernando Alonso testede forleden i Barcelona i en to år gammel Renault, hvor det også blev til 100 km i den aktuelle bil (på demonstrationsdæk). Foto: James Moy/Renault Sport F1

Red Bull-ledelsen har fastslået, at trods Gaslys fornemme resultater er han ikke i spil til at vende tilbage som teamkammerat med Max Verstappen til næste sæson.

Vi taler et mindre sandsynligt scenario; ikke mindst fordi Esteban Ocon er på en toårig aftale, og Renault poster store summer i sit eget kørerakademi med blandt andre danske Christian Lundgaard, men en kørerkabale er ikke helt grebet ud af tynd luft.

Red Bull står med et luksusproblem, hvis ikke Alexander Albon i de kommende løb nærmer sig Max Verstappens niveau. Den britisk fødte thai er for svingende i sine præstationer og har i denne sæson hverken slået teamkammeraten under tidtagning eller løb.

Hollænderen har scoret over dobbelt så mange point (147) end Albon (64) med Daniel Ricciardo, Sergio Pérez og Lando Norris mellem Red Bull-duoen i VM-stillingen.

Samtidig er japanske Yuki Tsunoda kørt i stilling til en plads hos søsterteamet Alpha Tauri næste år, hvilket efterlader Gasly, Albon og Daniil Kvyat til en enkelt plads, hvis Albon degraderes.

Risikerer Esteban Ocon at få sparket et år inde i en toårig kontrakt? Ifølge Blick er det en mulighed. Foto: James Moy/Renault Sport F1

Officielt er Albon favorit til endnu en sæson hos Red Bull, men Dr. Helmut Marko fastslår igen og igen, at både Sergio Pérez og Nico Hülkenberg stadig står klar, skulle behovet opstå. Ifølge ham er hverken Hülkenberg eller Pérez i spil til Haas-sæderne, som formentlig går til Nikita Mazepin kombineret med en Ferrari-junior eller Kevin Magnussen.

- Et Haas-cockpit er ikke interessant for alle, konstaterer Red Bulls særlige rådgiver til tyske Motorsport Magazin.

Set fra Renaults perspektiv har deres franske håb Esteban Ocon skuffet, og der mukkes i krogene om samarbejdsvanskeligheder. Kollegaen Daniel Ricciardo har foreløbigt klædt ham med 78-36 i point og 10-1 under kvalifikation i den stadigt mere konkurrencedygtige R.S.20.

Ændrer intet for fremtiden: - Vil ikke falde i den fælde

Bossen tabte tattoo-bet: - Størrelsen betyder noget

Rygter tager til: Rig russer på Haas-kurs

Man så senest en rokade, som involverede Red Bull og Renault, da Carlos Sainz i 2017 skiftede til franskmændene i en spektakulær aftale, hvor også Honda og McLaren spillede en rolle.

Red Bull og Renault har også motorer at tale om, efter Honda har meddelt sin afgang fra sporten fra 2022. I første ombæring overvejer Red Bull selv at føre japanernes teknologi videre, men kræver i så fald, at motorudviklingen fryses fra den sæson. Eneste reelle alternativ er at vende tilbage til Renault-motorer.

Debriefing fra Eifel: Rygtet klæber til Haas

Watts dom: Super uheldigt, Kevin