Kørerkrig hos Haas: Var nemmere med Kevin og Romain

MONZA (Ekstra Bladet): Situationen spidser til hos Haas, hvor forskellighederne mellem teamets nye kørere for alvor bliver synlige, som teamet er efterladt på sidstepladsen uden chance for point.

Efter en række episoder i løbet af sæsonen stak det af under Hollands Grand Prix på Zandvoort. Først anklagede Nikita Mazepin sin teamkammerat for at spolere russerens tidtagning med vilje.

Under løbet forsvarede han sig så aggressivt, at det kostede en frontvinge og et tidligt pitstop for Mick Schumacher.

Luften skulle også renses mellem dem oven på aggressive zigzag-forsvar i Baku.

I Italien indrømmede Nikita Mazepin, at der havde været ‘lidt spændinger’ mellem dem, men at han havde kørt med respekt.

- Vi afklarer den internt, sagde Mick Schumacher og ville ikke give flere detaljer om møderne i søndags og torsdag.

Nikita Mazepin er blevet mere konkurrencedygtig i forhold til teamkammeraten, som sommerpausen er skredet frem, men stadig langsomt hos Haas. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Teamchef Günther Steiner har prøvet den slags konflikter før.

Alligevel er denne kørerkrig helt anderledes sammenlignet med Kevin Magnussens og Romain Grosjeans sammenstød i 2018-2019, som kulminerede med et crash og to udgåede biler på Silverstone.

Og meget nemmere at have med at gøre, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet:

- Det er erfaringen, som gør forskellen.

- Men det er helt forskellige situationer. Dengang kæmpede vi om point, og vi skadede os selv.

- Udfordringen nu er, at jeg skal sige, at de ikke må køre ind i hinanden. Men hvem skal de ellers køre ind i, for der er ikke andre omkring dem?

- Da det handlede om de erfarne kørere, var bilen bedre, og vi kæmpede mod andre, så fokus var på rivalerne.

På banen har Mick Schumacher overtaget. Kun i Monaco og på Silverstone er Nikita Mazepin sluttet forrest af de to. Han er kun startet længere fremme på gridden i Monaco og Ungarn, hvor Schumacher kørte galt under træning og slet ikke deltog i tidtagningen. Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team

- Når du racer mod andre end din teamkammerat, skal man efter min mening bare give den gas. Men de nuværende kørere er desværre i den position, at de ikke har andre at køre imod. Derfor ser det værre ud, end det er, siger Steiner.

Schumacher-navnet afføder enorm interesse og masser af spekulationshistorier, der blandt andet har placeret tyskeren hos Alfa Romeo næste år, men det er kun et spørgsmål om tid, før Haas bekræfter, at duoen som planlagt fortsætter i 2022.

Derfor skal de lære at køre mod hinanden.

- Jeg er ligeglad med, om de er venner, og hvad de laver i deres private liv. På racerbanen skal de levere for teamet, siger Steiner.

- Jeg har ikke lyst til at give dem ordrer. For så lærer de ikke at køre racerløb, hvis jeg siger, at den, som kvalificerer sig forrest, bliver forrest. Det er ikke godt for teamet, for så forbereder vi dem ikke til næste år, hvor vi vil være i en anden position.

- Den lette løsning er at give dem en ordre. Men det er ikke produktivt efter min mening. Jeg vil nå til det punkt, hvor de forstår, hvordan man racer hårdt, men rent, siger Haas-teamchefen.

Dynamikken er anderledes på Haas-teamet, og yngre kørere lidt sværere at håndtere end deres mere erfarne forgængere. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Forholdet mellem de tre Ferrari-teams har ændret sig siden sidste år.

Günther Steiner bekræftede på Monza, at Ferrari nu i modsætning til teamets første fem år har retten til at placere en af sine kørere hos Haas. Pladsen er lige nu Mick Schumachers, og derfor fortsætter han på den flerårige aftale, som blev offentliggjort sidste år.

Mick Schumacher og co. er på Monza i denne uge til det tredje grandprix på tre uger. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Nikita Mazepin fortsætter også, da Uralkali-sponsoratet holder hånden under teamets budget. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger indeholder den toårs-aftale sågar en ret til at købe teamet i 2023, hvis Gene Haas ønsker at sælge. Dmitrij Mazepin ejer i forvejen Hitech-teamet.

Derimod har Ferrari fra næste år mistet sin ret til at placere en kører hos Alfa Romeo, hvilket formentlig koster Antonio Giovinazzi sit sæde.

Valtteri Bottas overtager fra Kimi Räikkönen, mens kineseren Guanyu Zhou lige nu topper kandidatlisten efterfulgt af Formel E-mesteren Nyck de Vries.