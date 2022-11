Kørerkrig hos Red Bull: - Viser hans sande jeg

Idyllen hos verdensmestrene er spoleret, efter Max Verstappen nægtede at hjælpe sin teamkammerat i mesterskabet

Søndagens højspændte grandprix i Brasilien fik en kontroversiel afslutning hos Red Bull, da Max Verstappen nægtede at udføre en teamordre.

Løbets sene safetycar gjorde hollænderen i stand til at overhale kollegaen Sergio Pérez og blev af teamet tilskyndet til at fange Fernando Alonsos Alpine foran.

Lykkedes det ikke, var der en forståelse om, at verdensmesteren skulle give placeringen tilbage for at hjælpe Pérez, som kæmper mod Charles Leclerc (Ferrrari) om den samlede VM-andenplads.

På sidste omgang fik Verstappen ordren om at lukke kollegaen forbi, men han lystrede ikke.

- Max, hvad skete der, spurgte hollænderens ingeniør Gianpiero Lambiase.

Max Verstappen svarede kort og kontant:

- Jeg sagde det allerede sidste gang. Spørg mig aldrig om det igen, forstår I det? Jeg har givet mine grunde, og jeg står ved dem.

På sin egen radio sagde Pérez:

- Tak for det gutter, tak for det.

Teamchef Christian Horner undskyldte, og mexicaneren svarede:

- Det viser hans sande jeg.

Max Verstappen trak en streg i sandet - selv om det handlede om en sjetteplads. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Den dobbelte verdensmester Max Verstappen er både bedste og hurtigste kører hos Red Bull, men i modsætning til Mercedes og Ferrari opererer de med en suveræn førstekører.

Taktisk bliver Pérez brugt som en bonde i skak og eksempelvis til Spaniens Grand Prix i maj blev han bedt om at overlade sejren til sin teamkammerat. En ordre, han adlød.

- Efter alt, hvad jeg har gjort for ham, er det lidt skuffende for at være helt ærlig, sagde Pérez efterfølgende.

Beslutningen betød to point færre til Pérez. Han er nu a point med Charles Leclerc før sæsonfinalen i kampen om andenpladsen i konstruktør-VM.

Max Verstappen er i gang med at sætte pointrekord for en sæson, om end den ikke betyder så meget, som kalenderen hele tiden udvides med flere løb.

Red Bull er trods seks kørermesterskaber aldrig før sluttet et og to i VM. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Teamet er meget interesseret i at slutte et-to i kørernes mesterskab, for det er aldrig lykkedes for dem før.

- Jeg havde mine grunde. Vi har lige diskuteret det, og jeg synes, at det var bedre, at vi endelig satte os sammen og talte om det, forklarede hollænderen efterfølgende ifølge ESPN.

- Hvis han mangler pointene i Abu Dhabi, er det ikke verdens undergang. Det handler om, hvem af dem som slutter forrest. Hvis han får brug for hjælp, så er jeg der.

Foto: NELSON ALMEIDA/Ritzau Scanpix

I Monacos Grand Prix kørte Sergio Pérez galt på sidste omgang af tidtagningen, så han startede treer lige foran Max Verstappen, som fik sin sidste omgang spoleret.

Den hollandske lejr mener, at det var med vilje, og hollandske medier har sågar skrevet, at mexicaneren internt har indrømmet det.

SE OGSÅ: Watts dom: Magisk Magnussen

‘Mine grunde’ referer efter al sandsynlighed til Monaco-kontroverserne.

Uanset hvad venter der to interessante sæsoner hos Red Bull med de to kamphaner som teamkammerater. Pérez forlængede med Red Bull til og med 2024 efter sejren i Monacos gader.

George Russell tog sin første Formel 1-sejr efter et kaotisk grandprix i Sao Paulo Se alle højdepunkterne fra søndagens løb.

