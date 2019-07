Kørerkrig i Haas-kulissen

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Nogle gange siger handlinger mere end ord.

Hvis nogen skulle være i tvivl om, at den spirende kørerkonflikt hos Haas har udviklet sig til en krig, behøvede de bare at opholde sig uden for Haas’ hospitality en time efter løbet.

Kevin Magnussen ankom først her efter en langstrakt dopingkontrol. Sammen med Romain Grosjean blev han straks indkaldt til møde på Günthers Steiners kontor på første sal.

Der gik højst et par minutter, før Kevin Magnussen stormede ud tydeligt ophidset med retning mod sit kørerum.

Romain Grosjean havde pakket sammen og prøvede at finde en mine til Netflix’ kamerahold, som hurtigt var på plads.

Kørerne vekslede ikke ord og lignede på ingen måde de gode kollegaer, de påstår, de er, når mikrofonerne er tændt.

Med raske skridt og bister mine fortsatte Günther Steiner ud af Haas-lejren for at give instrukser til en af Kevin Magnussens folk.

Bossen var tosset over, at egoerne hos hans kørere igen havde kostet et løb.

Til citat tog ingen af kørerne ansvar for situationen, som er utilgivelig, når den sker mellem teamkammerater.

Hvad skete der helt præcist?

Kevin Magnussen fik den bedre start, kørte hjul til hjul og var godt i gang med at overhale sin teamkammerat, som startede på positionen lige foran.

Danskeren kunne have bakket for teamets skyld, men:

- Jeg var på yderbanen og brugte så meget af det, der var til rådighed og blev alligevel ramt, så der er ikke så meget mere at sige til det.

Romain Grosjean havde allerede sin teamkammerat på siden af sig i sving tre og kunne have efterladt mere plads, som de to Alfa Romeo gjorde foran, men:

- Hvad der skete, ved jeg ikke. Jeg mærkede bare en punktering på langsiden. Det var i en blind vinkel bagfra. Jeg kørte bare mine sving bag de to Alfa Romeo i racinglinjen, og noget rørte mit bagdæk. Jeg skal se billederne igen, men synes ikke, der er meget, jeg kan gøre.

Deres chef var uenig i begges synspunkter ...

Egentligt burde sammenstødet ikke komme bag på bossen; efter Barcelona-episoden forudså han, at det ville ske igen.

- Han prøvede at slå mig ihjel!