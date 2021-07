Kørerkrig indledt: - Respektløst og usportsligt

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Tænd for tv’et og find pils og popcorn frem.

Fronterne er trukket til en decideret kørerkrig mellem Max Verstappen og Lewis Hamilton som i de glade McLaren-dage mellem Ayrton Senna og Alain Prost.

På banen har der i 2021 været en intens kamp mellem Red Bulls og Mercedes’ fornemste, og på Silverstone tog forholdet en drejning.

Max Verstappen har siden sin entre i Formel 1 været kendt for sin aggressive kørsel på grænsen af det tilladte. Søndag mærkede han konsekvensen af at have en bidsk type som sig selv lige i gearkassen.

Under lørdagens sprintløb bakkede Lewis Hamilton af på en hektisk første omgang. Men søndag gik han efter hul, som forsvandt, gennem på vej ind i den lynhurtig Copse-Maggotts-kombination.

Resultatet var et crash med 290 km/t., som sendte Max Verstappen i væggen med et tryk på 51G. Lewis Hamilton derimod knækkede kun fælg og kunne trods en ti sekunders straf for episoden på tredjesidste omgang sikre sig sejren foran Charles Leclerc.

Mørbanket efter scanning på hospitalet holdt Max Verstappen ikke sin vrede tilbage:

- Straffen hjælper os ikke og giver ingen retfærdighed for det farlige træk, Lewis lavede på banen. At se fejringen, mens man stadig er på hospitalet, var respektløst og usportsligt, men vi må videre.

Lørdag efter sprint-kvalifikationen var Max Verstappen og Lewis Hamilton gode venner, men det varer næppe ved. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

I paddocken var teamchef Christian Horner lige så tosset.

- Vi er heldige, at ingen blev alvorligt skadet. Jeg er mest vred over manglen på dømmekraft.

- Det ville aldrig lykkes. Lewis er en verdensmester med syv titler, og det var en desperat amatørfejl, siger han.

- Når man sender en rival på hospitalet og totalsmadrer en bil, virker ti sekunders straf ligegyldig, når man i sidste ende alligevel vinder løbet. Jeg kan ikke se, hvordan Lewis kan tage glæde fra den sejr, tordnede Horner.

Men fest var der foran 140.000 tilskuere på Silverstone.

Og selv om Lewis Hamilton var glad for, at rivalen var uskadt, lød der ingen undskyldninger.

- Max fik en god start, og jeg jagtede ham som i sprint-kvalifikationen. Jeg var på siden af ham i sving seks, men måtte trække mig. Jeg fik en god slipstrøm på vej mod sving ni. I går skete noget lignende, og jeg fortryder, at jeg ikke gik efter hullet, forklarede han.

Lewis Hamilton fejrer sin ottende sejr på Silverstone og de 25 point, som han haler ind på Max Verstappen. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

- Jeg gik efter hullet, var langt oppe på siden af ham, men kunne se, at han ikke bakkede af. Så kolliderede vi. Sådan ønsker jeg hverken at køre eller vinde racerløb, men de ting sker.

Mercedes- og Red Bull-bosserne ynder at udveklse verbale lussinger, og Toto Wolff stod 100 procent bag sin kører.

- Vi har set lignende i fortiden, når store kørere konkurrerer. Når ingen er villig til at give sig, kan disse situationer opstå. For mig skal der to til en tango, siger han.

- Hvis det havde været et langsommere sving, ville der ikke have været en stor debat, eller om straffen var fem-ti sekunder eller ingenting. Men det var et stort slag og et sving, som kræver mod. Når to kørere skal igennem, kræver det, at de efterlader hinanden plads.

Lige bagved havde Ferraris Charles Leclerc frit udsyn til dramaet.

- Det er svært at dømme fra cockpittet, men jeg synes, det var en racing-hændelse. Det er svært at give skylden til en af dem. Der var plads på indersiden. Måske var Lewis ikke helt i apex, men det er også sandt, at Max var ret aggressiv på ydersiden, siger løbets nummer to, som var tre omgange fra at skabe en Ferrari-sensation.

Red Bull havde ingen planer om at anke beslutningen; det ville være ‘meningsløst’.

En ti sekunders straf lyder af lidt, når den mest skyldige kan fortsætte og vinde løbet, mens offeret udgik. Og ifølge stewards var Hamilton skyldig nok til at blive dømt.

Løbschefen Michael Masi forklarer straffens størrelse således:

- I mange år har det været sådan - og det er der enighed blandt FIA, F1 og holdene - at man skal ikke vurdere konsekvenserne af en episode. Når stewards bedømmer en episode, ser de på den, og ikke hvad der sker bagefter som konsekvens. Begynder man først på det, er der så mange variabler ud over selve episoden.

