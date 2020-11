Kørerne fatter intet: Simpelthen for ringe

SAKHIR (Ekstra Bladet): Hvis der er en ting, som Formel 1-kørerne kan blive enige om, er det, at Pirellis dæk er forfærdelige.

Samme klagesang lød efter fredagen før Bahrains Grand Prix bød på indlagte testsessioner af dækkene til 2021.

Den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton skød med skarpt mod den italienske dækproducent. Som del af grandprix-kørernes forening, GPDA, har han selv været med til at komme med forslag til, hvad Formel 1 har brug for, og hvordan dækkene bør opføre sig.

- Ikke hvad man kunne drømme om

Men der bliver ikke lyttet, siger han.

- Uheldigvis har vi haft det samme dæk i to sæsoner. I slutningen af 2019 kom de med et nyt dæk, og det var en del ringere. Så vi beholdt det gamle, og de har nu haft to år til at udvikle et bedre dæk. Vi ender med et, som er tre kilo tungere og i omegnen af et sekund langsommere, lød Mercedes-stjernens førstehåndsindtryk.

Umærkede prototype-dæk på Mercedes-raceren. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

- Jeg ved godt, at det ikke gør den store forskel for tilskueren, men vi arbejder med brands, som er på forkant med teknologi, så når du går baglæns efter to års udvikling, ved jeg ikke, hvad der sker.

- Det er bekymring, og jeg foretrækker at blive på de nuværende dæk, hvis det er alt, hvad de har, siger Hamilton.

Mange kørere var enige med ham og klagede over, hvor lidt greb de gav.

Foto: Giuseppe CACACE/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen var en af dem.

- De var ikke særlig gode og i hvert fald ikke hurtigere. Jeg ved ikke, om det er det endelige dæk til næste år, men de kunne være bedre, siger danskeren, som næste år i USA kan se frem til at skulle på Michelin-dæk …

Fra 2022 skifter Formel 1 til 18 tommers Pirelli i stil med dem, som F2 benytter fra denne sæson.

Dagen var ellers temmelig begivenhedsløs med et rødt flag forårsaget af en hund på banen som et af højdepunkterne.

Mest dramatisk var Alexander Albons store crash, hvilket er endnu et minus i den ligning hos Red Bull, som skal beslutte, hvorvidt han fortsætter som Max Verstappens teamkammerat næste år eller bliver udskiftet med Sergio Pérez.

Hos Haas lykkes ingen af kørerne med at sætte en ren omgang på det blødeste dæk, men ikke desto mindre ligner det en klassiker. Alfa Romeo, Haas og Williams er isoleret i bunden, så kun en enkelt af de seks kørere kan nå Q2 i lørdagens kvalifikation.

