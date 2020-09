Kørerne hader det: Kunstigt og forkert

F1 presser for at lave forsøg med sprintløb med omvendt rækkefølge i stedet for den traditionelle kvalifikation.

Den sportslige chef Ross Brawn forsøger at få vind i sejlene til test af ideen ved fansenes hjælp.

En ting ligger dog fast: Kørerne hader ideen.

De mest positive ser efter det begivenhedsrige løb på Monza, hvor Pierre Gasly vandt foran Carlos Sainz og Lance Stroll, ingen skade ved at prøve det af næste år.

Flertallet er dog imod inklusive Kevin Magnussen teamkollega Romain Grosjean, der ellers ville starte sådan et kvalifikationsløb forrest, fordi han ligger sidst i VM-stillingen.

- Jeg kan stadig ikke lide det, selv om jeg ville starte på pole, siger Grosjean.

- For mig handler det om at samle feltet i stedet for at vende gridden. Det føles ikke, som hvad jeg er vokset op med, og hvad jeg gerne vil se i Formel 1.

Red Bulls Max Verstappen er helt enig.

- Det er bare kunstigt og et forsøg på at lave et show, hvilket efter min mening ikke er, hvad Formel 1 står for.

- Den hurtigste bil burde holde forrest. Det er, hvad alle arbejder for, så hvorfor manipulere med showet?

Samtidig frygter kørerne en devaluering af sejren, hvis kvalifikationen foregår på denne måde.

- Monza var spændende, men organisk. Jeg er bare bekymret for, hvis vi tilføjer det her kunstige element og blander feltet, så alle får en sejr, vil en grandprix-sejr i Formel 1 have samme betydning som i dag? Det er balancen, mener Daniel Ricciardo.

Racing Points Sergio Pérez er heller ikke videre imponeret.

- Jeg så en kommentar fra Toto Wolff, hvor han sagde, at Formel 1 ikke er WWE (show-wrestling). Jeg er helt enig. Formel 1’s problem er forskellene på holdene, og det arbejdes der hårdt på at få fikset til 2022. Jeg synes ikke, at F1 har brug for sådanne kunstige tiltag, siger mexicaneren.

