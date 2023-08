Kørerne ryster på hovedet: - Temmelig værdiløse

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): Hele weekenden i Belgien handlede om regn, dæk og sigtbarhed.

Ikke just de mest sexede emner og blandt kørerne fornemmer man frustrationerne over producenten Pirelli kombineret med de nuværende biler, hvis aerodynamik har gjort det endnu sværere at se noget.

De fleste holder af race i regn, men der skal andre dæk til, før det for alvor lader sig gøre.

- Regndækket er et temmelig værdiløst dæk. Det er virkelig, virkelig dårligt. Formentlig seks-syv sekunder langsommere end intermediates. Du bruger kun regndækket, fordi du ellers ville akvaplane på intermediates. Det skal forbedres markant. Med kun en lille smule vand er akvaplaning ret omfattende, siger kørernes talsmand, George Russell (Mercedes).

George Russell i aktion på det 'værdiløse' regndæk. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

- Jeg kan huske gamle onboard-videoer fra 2007 med Massa og Kubica på Fuji. Der er SÅ meget vand, og de kan stadig køre max.

Virkelig langsomme

- Jeg kan huske at have testet her i Formel 3 og Formel Renault på Michelin-dæk og Hankook. Akvaplaning var ikke en faktor. Jeg anerkender, at vi kører over 320 km/t., så det er ikke ligetil, men der skal markante forbedringer til, siger han.

Her er intermediates-dækket påmonteret raceren. Det er i sin konstruktion meget tættere på et slicks-dæk. Foto: Jonas Roosens/Ritzau Scanpix

Charles Leclerc (Ferrari) var en blandt mange, der bakkede op:

- Vi har regndæk, som er virkelig langsomme og virkelig gode til at undgå akvaplaning. Men vi kører aldrig under de forhold på grund af manglende sigtbarhed. Når der kan køres, skal vi alle på intermediates.

- Regndækket burde være hurtigere og tættere på inters, så vi kører mere på regndækket, mener han.

Dækregler udskudt

F1-kommissionen mødtes i Spa, hvilket udløste beslutninger, der også omfattede dæk. Planen om at droppe dækvarmere er foreløbigt udskudt til 2025, så Pirelli får mere tid til udvikling og test.

I øjeblikket overvejer Formel 1, om man fortsætter med Pirelli-dæk fra 2025, eller man skifter til Bridgestone, som også har ansøgt om at blive leverandør.

