Kørerne stemmer: Overraskelser i F1-kåring

Lewis Hamilton er ikke overraskende årets bedste Formel 1-kører. Briten tog sit syvende verdensmesterskab i flyvende stil, og han er i disse dage i gang med at høste priser for sit flotte 2020.

En af dem er kollegernes pris. For samtlige fuldtidsbeskæftigede Formel 1-kører i 2020 har nemlig givet deres bud på en top-10 over årets kørere, og Mercedes-kører Hamilton får ikke uventet den største hæder - nøjagtig som han gjorde det, da de ti F1-teamchefer foretog samme øvelse.

Øvelsen er relativt simpel. Hver af kørerne har skullet kreere sin egen top-10, og hver er så blevet tildelt point efter F1-systemet med 25 point for en førsteplads ned til et enkelt for en tiendeplads.

En sammentælling viser, at Lewis Hamilton er nummer et foran Red Bulls Max Verstappen og med Renault-kører Daniel Ricciardo på en tredjeplads. Måske ikke den største overraskelse.

Men gransker man listen, vil man se, at den afviger temmelig kraftigt fra den afsluttende VM-stilling.

Således er andenpladsen, Valtteri Bottas (Mercedes) slet ikke på, mens Sergio Perez, der for Racing Point fornemt blev VM-firer først er at finde på en syvendeplads blandt kollegerne.

Årets Formel 1-kører - valgt af kørerne selv 1 Lewis Hamilton, Mercedes

2 Max Verstappen, Red Bull

3 Daniel Ricciardo, Renault

4 Charles Leclerc, Ferrari

5 Pierre Gasly, Alphatauri

6 George Russell, Williams

7 Sergio Perez, Racing Point

8 Romain Grosjean, Haas

9 Carlos Sainz, McLaren

10 Alex Albon, Red Bull

Kaster man et blik på placeringen lige under mexicaneren ser man også noget overraskende Kevin Magnussens teamkollega, Romain Grosjean.

Franskmanden kørte blot to point hjem i et meget skuffende Haas-år, der for ham endte med en voldsom ulykke i Bahrain, som kostede deltagelsen i de to sidste løb.

Dermed blev der sat et trist punktum for Grosjeans Formel 1-karriere - men han kan da glæde sig over kollegernes respekt.

