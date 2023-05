Kørerne utilfredse: - Den forkerte retning

MIAMI (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen stirrede ind i Alexander Albons bagvinge en stor del af Aserbajdsjans Grand Prix uden at kunne overhale.

Mange af kollegaerne havde lignende problemer i det noget udramatiske gadeløb.

En 100 meter kortere DRS-zone, hvor den kørerkontrollerede bagvinge giver den bagvedliggende bil højere topfart, hvis den er inden for et sekund, hjalp bestemt ikke!

Miamis International Autodrome byder også på to forkortede DRS-zoner sammenlignet med sidste år, hvilket flertallet af kørerne ikke forstår.

- Det er ikke den rigtige retning, hvis de vil have flere overhalinger. Det er blevet sværere (sammenlignet med sidste år, red.) at følge en anden bil. Forkortede DRS-zoner hjælper ikke, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Kevin Magnussen på vej på arbejde iført sponsortøj fra Palm Angels. Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix

Samlet set er de markant ændrede tekniske regler i 2022 dog stadig et klart fremskridt, mener danskeren.

Annonce:

- Det er nemmere at følge en anden bil end i 2021, men det bliver værre. Regelændringen med gulvet til i år hjalp ikke. Hertil kommer den naturlige del med udviklingen af bilerne. Når du presser alt aerodynamisk, bliver bilerne mere følsomme over for luftstrømme, og det bliver sværere at køre tæt på en anden, siger han.

Mange andre er enige.

- Jeg tror ikke, at nogen af os rigtig forstår, hvorfor de er blevet forkortet. Ingen af os blev spurgt eller fik mulighed for at give vores mening til kende. Og jeg synes, at løbet i Baku taler for sig selv, siger George Russell (Mercedes).

Ferraris Charles Leclerc er enig.

- Jeg synes ikke, at det er den rigtige retning. Med de nuværende biler er det stadig ret svært at følge en anden. Det er bedre end tidligere generationers biler, men stadig ikke godt nok til at have mindre DRS, så forhåbentlig bliver de ikke ved med at forkorte dem, siger han.

For anden uge i træk bliver DRS-zonerne forkortede. Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix

I Miami forsvarede Fernando Alonso beslutingen om de kortere zoner denne weekend.

- Det var åbenbart sidste år det nemmeste sted at overhale, hvilket formentlig er grunden til, at FIA forkortede DRS. I Baku var det også meget nemt sidste år, så de forkortede den, siger Aston Martin-køreren.

Annonce:

× Alonso om Baku: 'Kunne nok ikke have gjort noget anderledes'

Men han er enig i, at udviklingen af bilerne siden introduktionen i 2022 gør, at det er sværere at følge en anden.

- Det er sandt, at det i år synes lidt sværere at følge biler. Det er 100 procent korrekt. Men Red Bull synes, at DRS-zonerne er for lange, så det kommer an på, hvilken bil du sidder i, siger den spanske veteran.

Varm, beskidt luft fra den foranliggende påvirker både den bagvedliggende bils aerodynamik og dæk.

Forløbet om Kevin Magnussens potentielle kontraktforlængelse bliver anderledes i år - bliv klogere her.

SE OGSÅ: - Han er exceptionelt modig