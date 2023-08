Formel 1 ... 25. aug. 2023 kl. 18:05 Gem artikel Gemt artikel

Kørt på hospitalet: Ricciardo har brækket hånden

Daniel Ricciardo beskadigede sit håndled under træning og måtte undersøges på hospitalet. Det er senere blevet bekræftet, at han ikke kommer til at køre i denne weekend, da han har brækket hånden