Kollaps: - Gav den for meget

Kevin Magnussen gjorde sig ingen tjenester ved at begå en kørefejl på sit afgørende forsøg i kvalifikationen til Belgiens Grand Prix, men den afgørende fejl skal man lede et helt andet sted efter.

Ferrari-motoren, som skal trække bilen gennem den lange og motorkrævende Spa-Francorchamps, er mere bovlam krikke end stejlende hingst.

Sidste år tog Charles Leclerc en suveræn pole-position foran sin teamkammerat Sebastian Vettel med hele syv tiendedele ned til Mercedes. Tag Haas, som har startet med begge biler i top ti på Spa både i 2018 og 2019.

Spol tiden 12 måneder frem, og man var vidne til et reelt kollaps.

Træningerne antydede, at Ferrari ville få problemer med at komme ud af Q1. Det lykkedes - trods alt - men duoen slog kun kundeholdene med et par tiendedele, så udover motoren er der tydeligvis også noget galt med selve bilen.

Charles Leclerc kvalificerede sig som nummer 13 og Sebastian Vettel som nummer 14, hvilket er årets ringeste og første gang, at der ikke er en Ferrari i top ti om lørdagen.

Årets ringeste kvalifikation for Sebastian Vettel (billedet) og Ferrari-kollega Charles Leclerc. Foto: Francois Lenoir/Ritzau Scanpix

Bedste Ferrari-kunde var Kimi Räikkönen på 16. pladsen med Alfa-kollegaen Antonio Giovinazzi som nummer 18.

Bedste Haas var Romain Grosjean nede på 17. pladsen, mens Kevin Magnussen efter sin kørefejl kvalificerede sig sidst.

Han var i gang med en bedre omgang end kollegaen, da han overkørte VF-20’eren.

- Det var meget tæt efter det andet forsøg, og springet var ikke så langt til 13.-14. pladsen, som ville være godt for os. Jeg vidste, det krævede en god omgang. Jeg gav det alt, men overkørte og lavede en fejl i sving 14, sagde Kevin Magnussen efterfølgende.

- Jeg fik ingen slipstrøm i de to første forsøg, og det koster nemt tre tiendedele. Det lykkedes bare ikke for mig at sætte det sammen denne gang, siger danskeren.

- Set i bakspejlet skulle jeg nok bare have prøvet at køre en god omgang i stedet for en ekstrem god omgang og have taget den 17. plads. Men jeg synes, der var en mulighed for at komme helt op. Jeg prøvede bare for hårdt og kørte af.

Lewis Hamilton scorede pole-position foran sin teamkammerat Valtteri Bottas med Max Verstappen på tredjepladsen.

Daniel Ricciardo starter i anden startrække for første gang som Renault-kører. Foto: Stephanie Lecocq/Ritzau Scanpix

Kvalifikationens positive overraskelse var Daniel Ricciardo, som starter firer i sin Renault, og Max Verstappen, der kun var en tiendedel fra den langsomste Mercedes.

