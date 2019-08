Kollega med Kevin? - Jeg ville elske det

Nico Hülkenberg og Kevin Magnussens indbyrdes forhold kommer ikke til at stå i vejen for en eventuel aftale mellem tyskeren og Haas

SPA (Ekstra Bladet): Om nogen er Nico Hülkenberg træt af at blive mindet om, hvordan Kevin Magnussen lukkede munden på ham den sommer i Ungarn.

Hans bemærkning ramte ham i nakken som en boomerang og gav ridser i det tyske ego, da danskeren ikke mindst i de store britiske F1-medier vandt det sammenstød.

Ofte har Hülkenberg undgået emnet, men torsdag var der ingen vej uden om

- Jeg ville elske det, siger den snart tidligere Renault-kører om udsigten til at dele garage med med Magnussen.

- Helt ærligt. En teamkammerat er en teamkammerat. Man skal acceptere dem. Nogle går man i spænd med, men det behøver man ikke. Måske er det bedre, hvis man gør. Jeg tror ikke, det vil være afgørende for mig, siger Hülkenberg.

Foto: FRANCOIS LENOIR/Reuters/Ritzau Scanpix

Mandag aften fik han beskeden om, at Mercedes havde valgt at forsætte med Valtteri Bottas, hvorfor hans franske arbejdsgiver fik muligheden for at sætte franske Esteban Ocon i den gule racer.

Ocon har været på tale hos Renault, siden Kevin Magnussen kørte for teamet, men tilknytningen til Mercedes’ talentprogram har hindret skiftet. Egentlig var han på plads der allerede i fjor lige indtil Daniel Ricciardos overraskende skifte.

Se også: Haas-eksperiment forbi

Se også: Renault hiver gammel kending tilbage i Formel 1

Se også: Haas-boss bekræfter: Kevin kører i 2020

Nico Hülkenberg drømmer om, at der kan blive en plads til ham hos Red Bull, hvis talenter har det svært mod Max Verstappen. Muligheden er yderst spinkel, hvorfor Haas er hans bedste chance for at blive i Formel 1.

- Det er ret tydeligt, hvad der er af muligheder. Det handler bare om, hvorvidt du kan lide det eller ej, og om det er muligt at blive enige om en aftale. Vi har talt sammen, men det er stadig oppe i luften. Intet er besluttet, konstaterer den 32-årige tysker.

Kørerrokade skudt i gang Alexander Albon og Pierre Gasly skifter plads, så briten kører for Red Bull fra denne weekend, og franskmanden degraderes til Toro Rosso året ud. Det blev annonceret i sommerpausen. Valtteri Bottas fortsætter hos Mercedes i 2020. Tyskerne offentliggjorde torsdag, at de har udnyttet optionen på den 30-årige finne. Esteban Ocon har underskrevet en kontrakt med Renault for 2020 og 2021. Dermed mister Mercedes kontrollen over hans karriere i den nærmeste fremtid.

Debriefing fra Ungarn: Håbet Romain klynger sig til

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin

Watts dom: Kevin har skuffet - men der er håb