Kommenterer masse-henrettelser: Fik brev fra dødsdømt 14-årig

Formel 1-cirkusset er en af den sportslige verdens største pengemaskiner, og der er stor prestige i at afholde et Formel 1-grandprix.

Det ved de stenrige arabiske oliestater, hvorfor der de senere år er føjet løb til i Bahrain, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater.

I 2021 kom Saudi-Arabien til, og kørerne er på Corniche-banen i Jeddah ved at forberede sig til anden udgave af løbet på søndag.

Men det er et løb, hvor det er svært udelukkende at koncentrere sig om det sportslige.

Dels bombede yemenitiske oprørere fredag et statsligt oliedepot ikke langt fra banen - og dels henrettede landet godt en uge inden løbet 81 mænd på blot en enkelt dag.

Du kan se video fra missilangrebet her:



Derfor er det også en mærkelig smag, den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton har i munden, når han trækker i køredragten i Jeddah, hvor han meget gerne ser forandringer.

- Vi bestemmer ikke, hvor vi tager hen, og jeg mener, at vi har pligt til at gøre, hvad vi kan.

- I sidste ende er det magthavernes ansvar at skabe forandringerne, men vi ser ikke rigtig nogen. Vi bliver nødt til at se flere, sagde Lewis Hamilton inden fredagens træning, hvor han også erkendte, at han ikke regnede med, at hans stemme vil blive hørt af regimet i landet.

- Der er ikke meget, jeg kan sige, der gør en forskel. Men det er helt utroligt at høre alle historierne.

- Jeg har hørt, at der er blevet sendt et brev til mig fra en 14-årig på dødsgangen. 14 år! Der ved man jo ikke, hvad man foretager sig i livet, sagde Lewis Hamilton.

Rent sportsligt havde briten heller ikke meget at glæde sig over efter fredagens første træning. Her præsterede han blot niendehurtigste tid i sin Mercedes, mens monegasgiske Charles Leclerc fulgte op på succesen fra løbet i Bahrain, da han var hurtigst i sin Ferrari. I anden træning blev det dog til femtebedste tid for Hamilton.

Der er yderligere en træning lørdag inden kvalifikationen kl. 18, mens løbet køres kl. 19 søndag. Du kan følge både kvalifikation og løb live her på sitet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kevin Magnussens comeback til Haas afstedkom lidt diskussion om hans afskedsgave tilbage i 2020 - det kan du læse mere om her (kræver Plus-abonnement)