Komplekst Haas-valg: - Nej, det er IKKE oplagt

Kørermarkedet bugner af muligheder, men det er ikke så nemt for Haas at beslutte, hvad der er det rigtige for teamet, som nogen tror, fastslår teamchef Günther Steiner

For to år siden blev underskriften på Kevin Magnussens seneste kontrakt sat i russiske Sochi, hvor der i weekenden køres grandprix.

Men der kommer til at gå længere tid, før Haas-teamet er klar til at annoncere sin og dermed sin danske kørers Formel 1-fremtid.

Også selv om teamejer Gene Haas var i Italien og lige har haft mulighed for ansigt til ansigt at tale fremtid med sine kørere og teamchef.

- Vi har naturligvis talt sammen, men vi har ikke truffet en beslutning og har derfor ikke noget at annoncere, siger teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Vi har underskrevet Concorde-aftalen, så hvad er nu bedst for teamet? Det er ikke en nem beslutning. Det kommer til at tage tid. Jeg har talt med Gene to gange siden Mugello, men ikke specifikt om kørere. Nogle gange skal han have en klar vision, før han fortæller mig retningen.

Kandidatlisten indeholder foruden Magnussen og Grosjean både en række Ferrari-talenter samt erfarne, men arbejdsløse Nico Hülkenberg og nyligt fyrede Sergio ‘Checo’ Perez.

Alligevel er der ingen nemme eller oplagte beslutninger, fastslår Steiner.

- Intet lige nu giver sig selv. Der er så mange muligheder i øjeblikket, og vi skal træffe den rigtige beslutning for teamet med mellemlang og lang horisont. Ikke kun til den nære fremtid.

Dygtig og erfaren kører med potentielt en masse pesos i ryggen. Alligevel er det ikke en 'no brainer', at Sergio Pérez og Haas er et match, siger Günther Steiner. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

- Vi er nødt til at se længere frem, for der er vores store mulighed efter min overbevisning. Hvordan bliver vi bedre, hvordan kommer vi tilbage til vores niveau fra 2018 og udvikler os derfra? Med det kommende budgetloft og nye regler i 2022 er der flere muligheder. Det er meget komplekst.

- Ja, ‘Checo’ er en dygtig kører, men er han det bedste valg på mellem- og lang sigt? Det ved jeg ikke. Det diskuterer vi, og derfor er det valg ikke så oplagt, som nogen tror, siger Günther Steiner.

Ferrari-juniorerne Mick Schumacher, Robert Shwartzman og Callum Ilott bejler også til en forfremmelse til Formel 1.

Træningstid i en Haas-racer senere i slutningen af sæsonen kan komme på tale.

- Det er muligt, men det handler mere om, hvorvidt Ferrari spørger os om det. De hjælper os i år, fordi vi har vores udfordringer med pandemien, så vi hjælper gerne dem. Spørger de os, er jeg åben for at tale om det, siger Steiner.

Magnussen: Alt er usikkert

Kevin Magnussen går ind til et af sine favoritgrandprixer uden at vide, om han er købt eller solgt. Teamledelsen ved, at der er flere dygtige kørere til rådighed, end der er sæder i Formel 1.

Foreløbigt holder Gene Haas og Günther Steiner kortene tæt til kroppen.

- De siger ikke så meget, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- De siger det samme til os, som de gør til jer, hvilket er, at de overvejer kørermarkedet og prøver at tage det bedste valg for dem. Så siger de, at vi er i den pulje af kørere, som de ser som den potentielt bedste løsning. Det er ikke til at vide, hvad udfaldet bliver.

Alternativer andre steder i Formel 1-paddocken eller i en anden serie er for tidligt at tale om.

- Jeg ser på det hele lige nu og er åben for alt. Jeg har haft nogle fantastiske stunder med Haas i de seneste år og vil gerne fortsætte, men jeg er en passioneret racerkører, som altid gerne har villet prøve andre ting end Formel 1. Men den tid kommer.

- Jeg ved ikke, om det allerede bliver næste år eller endnu længere fremme. Lige nu er det usikkert, hvad der kommer til at ske. Jeg kan ikke fortælle jer, hvilken vej det går, siger danskeren.

