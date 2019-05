Konge-kørt: Krisemøde ovenpå Haas-ballade

BARCELONA (Ekstra Bladet): Regel nummer et i Formel 1: Rør ikke din teamkammerats bil på racerbanen.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean forbrød sig mod den regel to gange under Spaniens Grand Prix, efter danskeren udnyttede en perfekt genstart til at overhale.

Så sent som lørdag aften beskrev begge deres indbyrdes fantastiske forhold, og hvordan de kører for teamet. Når visiret bliver klappet ned, ser verden knap så sort-hvid ud.

Lewis Hamilton sejrede foran sin teamkammerat i et ellers halvkedeligt løb, som fik nerve ved safetycar-genstarten; takket være de to Haas-kamphaner.

Teamchef Günther Steiner kaldte begge til krisemøde, allerede mens de sad i bilen. Først skulle Kevin Magnussen kæmpe sig gennem gratulanterne for syvendepladsen, som blev ført an af Danmarks kommende konge og kongen af Lego, Kjeld Kirk Kristiansen.

Kevin Magnussen så sit snit til at overhale teamkammeraten efter en safetycar. Men der blev gået lidt for voldsomt til både i forsvar og angreb fra begges sider, mente teamchefen. Foto: Jan Sommer

Med ild i det franske temperament fortrak Romain Grosjean, efter han i dramaet til sidst vekslede, hvad der lignede en syvendeplads til et enkelt point som nummer ti.

- Jeg talte med begge kørere umiddelbart efter løbet. Jeg ville rense luften. Det gjorde vi. Jeg sagde, at jeg gider ikke at sidde her til midnat for at finde ud af, hvis skyld det var. Vi skal lære af det her og se fremad. Vi var heldige i den her situation. Selv om vi mistede et par point, kom begge biler hjem i pointene, hvilket altid godt, fortalte Günther Steiner, da Ekstra Bladet talte med ham efterfølgende.

- De har altid haft et godt forhold til hinanden, og jeg ville sikre, at der ikke blev sagt noget fra den ene, som gjorde den anden vred, så jeg hev fat i dem med det samme. Vi talte det igennem i et kvarters tid. Jeg sagde, at vi er videre, men gør det ikke igen!

- Kan jeg love det det? Nej.

- Nej, for du sagde til mig i går, at I havde haft den her snak på Silverstone sidste år, da de røde hinanden?

- Ja, men de er racerekørere. Jeg vil ikke gå i detaljer, for så sidder vi her med forskellige holdninger og skal finde videoer frem. Og det gider jeg ikke gøre. Jeg synes, at hele scenariet så værre ud, end det var. Det er det, siger Steiner, der dog glædede sig over at have begge kørere i top ti for første gang i år.

- Det er bedre, når vi er i denne situation, hvor vi kæmper om point. Bilen var god. I det mindste gjorde det løbet lidt mere interessant, for det var ved at blive lidt kedeligt. Vi burde få nogle point for at underholde folk, griner han.

- Vi rensede luften; sådan nogle ting sker i racing. Forhåbentlig kan vi gøre noget godt i Monte-Carlo. Lige nu er jeg mere bekymret over, om vi kan præstere der og i Canada.

Romain Grosjean måtte kæmpe sig gennem Kevin Magnussens fanklub, før han kunne køle lidt ned. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussen havde længe kæmpet med at holde Toro Rosso bag sig. Haas pittede hurtigt, da et sammenstød mellem Norris og Stroll satte løbet på pause. Ved den manøvre overhalede han Daniil Kvyat, så Haas-duoen lå syv og otte, som racet blev sluppet løs.

- Jeg formåede at holde godt gang i mine dæk, men jeg kunne se, at dem foran kæmpede noget med det bag den safetycar. Da den kørte ind, havde jeg godt greb og kunne angribe både Romain og Gasly. Men kunne ikke få helt fat i Gasly, siger Magnussen til Ekstra Bladet.

- Der er kontakt mellem Romain og mig, og det er aldrig optimalt at have kontakt mellem teamkammerater. Men der var ingen dårlige intentioner, og man kører selvfølgelig race. Det har vi lov til, og der var ingen teamordrer. Vi gjorde bare vores ting og må snakke om det nu.

Over radioen under løbet bandede Grosjean over sin teamkammerat. ‘Ikke fair’, ‘dumt træk’, ‘jeg kan ikke lide det’, var den spontane reaktion.

Bagefter var han til citat yderst diplomatisk:

- Genstarten var lidt kompliceret, men generelt er jeg positiv, tilfreds med farten i bilen og mig selv. Det var en positiv weekend.

Hvad der blev sagt bag lukkede døre, ville ingen af partere afsløre …

