Kongeligt kørt: Opvisning fra Vesti

Det danske F1-håb Frederik Vesti vandt under svære forhold Formel 2’s sprintløb i Spanien

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Med en opvisning i, hvordan man kører i vådt føre, sikrede Frederik Vesti lørdag eftermiddag på Circuit de Barcelona-Catalunya sin tredje sejr i årets Formel 2-mesterskab.

Denne gang i sprintløbet med omvendt grid; de to første sejr var i hovedløbene søndag, hvor de store point er på spil.

Nummer to i mesterskabet Théo Pouchaire sikrede andenpladsen og snuppede pointet for hurtigste omgang i allersidste forsøg.

'Der er et yndigt land', gjaldede ud over højtalerne, selv om kongesangen lige her også havde passet.

Blandt de første gratulanter var nemlig Kronprins Frederik, som for første gang i fire år er taget på en privat sviptur til Formel 1.

En Frederik lykønsker en anden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter sin dominerende Monaco-weekend med pole-position og sejr på den ikoniske gadebane havde den Mercedes-støttede kører skuffet i tidtagningen i Spanien.

Teamkammerat Oliver Bearman scorede pole, men Vesti måtte nøjes med ottendebedste tid.

- Ollie på P1 gjorde det fantastisk. Vi ramte ikke helt rigtigt, der er ikke så meget at sige til det, men vi har stadig potentialet for en god weekend, sagde danskeren fredag.

Han udnyttede sin startposition som treer i sprintløbet til topkarakter. Hurtigt forsøgte han en meget modig overhaling på ydersiden i sving af Jak Crawford, som lykkedes med lidt besvær. Kort efter gjorde han kort process af Amaruy Cordeel, som var startet fra pole-position.

Årets tredje sejr i F2 til Frederik Vesti. Foto: Tariq Mikkel Khan

Frederik Vesti er vokset op på gokartbaner i det fugtige nord, hvor man kender til regn og skiftende forhold. Færdighederne blev udnyttet til at slå et hul på en fem-seks sekunder.

Afgørelsen blev alligevel spændende.

Regnen stoppede, banen tørrede, og enkelte modige uden for point satte slicks på.

Juan Manuel Correa parkerede sin bil i gruset, hvilket samlede feltet bag en safetycar til en altafgørende genstart.

20-årige Vesti holdt hovedet koldt, så sejren kom aldrig i fare.

- Vamos, gutter. To i træk, jublede han over radioen.

Inde fra cockpittet var det ikke så nemt, som det så ud på tv og fra tilskuerpladserne.

- Det er de sværeste forhold for en racerkører. Jeg havde kontakt på første omgang og var ikke sikker på, at jeg kunne fortsætte. Senere kom så den safetycar, og vi skulle over på slicks, sagde Vesti.

Søndagens hovedløb handler slet og ret om skadeskontrol og om at samle så mange point som muligt til mesterskabet.