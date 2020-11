Kontraktpoker hos Mercedes: - Det blev dyrere

Hvis nogen skulle være i tvivl om, at Lewis Hamilton er sin generations ubestridt bedste kører, behøver de blot at se Tyrkiets Grand Prix.

En 'masterclass' fra den 35-årige brite sikrede den syvende VM-titel og tangering af Michael Schumachers rekord.

Mercedes var ellers på hælene hele weekenden. Både Red Bull, Ferrari og Racing Point så hurtigere ud, men når det bliver alvor, fejler Hamilton ikke.

Med et ufattelig langt stint, hvor britens intermediate-dæk blev kørt ned til fælgene, vendte han en startplacering som sekser til sejr på den våde og uhyre glatte bane, hvor rivalerne konstant snurrede rundt.

Hamilton og teamchef Toto Wolff mangler stadig at sætte sig ned og forhandle en forlængelse af den kontrakt, som ifølge britiske medier udløser hen ved 300 millioner kroner årligt.

- Det blev dyrere i dag. Lewis’ kørsel var uforlignelig. Han satte ikke en fod forkert, mens alle andre gjorde det. Og i en bil, hvis håndtering af dækkene i dag, ikke var den bedste, sagde teamchefen på sit onlinepressemøde.

Toto Wolff var en sjælden gæst på podiet. Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

For to år siden forhandlede de den seneste kontrakt over en pizza. Det tog kun timer.

Alligevel er der intet hastværk.

- Formentlig bliver det først ved udgangen af året. Jeg vil ikke sætte os selv under pres ved at sige, at vi annoncerer en ny kontrakt før Bahrain eller før Abu Dhabi. For der er intet pres på os, siger Wolff.

Den ny syvdobbelte mester konstaterede, at det med kontrakten er 'noget, vi skal i gang med'. Med vilje har han ønsket at udsætte forhandlingerne, indtil titlen var i hus.

- Der er dage, hvor jeg tænkt, hvad nu hvis jeg begynder at lave fejl, eller jeg lige pludselig bliver dårligere og ikke leverer de her gode præstationer. Falder min værdi så? Svækkes min forhandlingsposition? Falder ens ry og omdømme ud over en klippe?

- Der er scenarier i livet, hvor man søger en hurtig underskrift for at sikre sin fremtid. Jeg har altid satset på mig selv og på, at jeg kunne gøre arbejdet. Jeg kender mig selv bedre end alle andre, og hvad jeg er i stand til. Bedre end nogensinde, siger Hamilton.

- Jeg ville sætte det til side og vente, indtil opgaven var udfyldt. Men jeg har også tre løb foran mig endnu, som jeg vil vinde. Det er ikke færdiggjort. Men vi får det gjort. Det er jeg sikker på, siger han.

Britiske medier skriver om lønforhøjelse trods corona-krise og et kommende lønloft, som efter planen introduceres i 2023.

Sebastian Vettel lykønsker med rekorden. Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

Formel 1 indfører lønloft

Hamilton vinder VM - tangerer Schumachers rekord

Samtalerne er blevet seriøse

Første gratulant søndag var Sebastian Vettel, som nåede podiet for første gang i denne sæson. Den firedobbelte mester fra 2010-2013 var fuld af lovord.

- Hvordan kan du sammenligne Fangio eller Stirling Moss til vores generation? Det kan du ikke. Men det betyder ingenting. Hver æra har sine kørere, og Lewis er den største i vores, siger han.

- For mig følelsesmæssigt vil Michael altid være den største, men der er ingen tvivl om, at Lewis er den største ud fra, hvad han har opnået. Han har samme antal titler, flere vundne løb og mange flere pole-positioner, siger tyskeren.

F1-legenderne Lewis Hamilton: 7 (2008, 2014-2015, 2017-2020)

Med sin syvende titel tangerer Hamilton den rekord sat af Michael Schumacher, som man troede aldrig ville blive slået. Næste skridt er den uundgåelige kontraktforlængelse med Mercedes, så briten kan sikre ottende titel allerede næste år. Michael Schumacher: 7 (1994-1995, 2000-2004)

Den suveræne og kompromisløse tysker vandt titler for både Benetton (nu Renault) og Ferrari. 91 grandprix-sejre og 68 pole-positioner blev det til, hvilket for længst er overgået af Hamilton. Juan Manuel Fangio: 5 (1951, 1954-1957)

Formel 1’s første superstjerne kørte 51 løb på syv sæsoner og vandt næsten halvdelen af dem. Som i øvrigt en voksen mand. Han var 40 år gammel i 1951. Alain Prost: 4 (1985-1986, 1989, 1993)

Den franske professor vandt tre titler for McLaren og en enkelt for Williams, men kørte også to år for Ferrari. Rivaliseringen og venskabet med Ayrton Senna gør ham til en af de største i F1-historien. Sebastian Vettel: 4 (2010-2013)

Tyskeren har stadig kun vundet titler for Red Bull med V8-motor og presses nu internt af opkomlingen Charles Leclerc. De personlige fejl har været for mange i de senere år, han er faldet helt sammen hos Ferrari og kun de største Vettel-fans tror på, at han for alvor rejser sig hos Aston Martin næste år.

Red Bull rundede 300 grandprixer i Tyrkiet, og en dansker har været med til samtlige. Læs om Ole Schacks fascinerende vej til Formel 1, arbejder som mekaniker og tjansen som slikpusher for sin ven Sebastian Vettel i dette portrætinterview (+).

