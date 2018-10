Kontroverser klæber til ny Haas-sponsor

Rich Energy har forsøgt at købe Force India og lave aftaler med Williams. Næste år er energidrikken, ingen har hørt om, titelsponsor for Haas

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): På overladen er Haas’ nye aftale med det britiske energidrik-selskab Rich Energy det perfekte match.

Selv om titelsponsorer i Formel 1 ikke betaler de samme beløb, som tobaksgiganterne gjorde tidligere, bør sponsoraftalen udløse mindst ti millioner dollar om året.

Og formentlig mere.

Kevin Magnussen kører næste år for Rich Energy Haas F1 Team, hvilket man også vil kunne se på VF19’eren, der skifter udseende, så den passer til energidrikkens farver sort og guld.

Formel 1 er en verdensomspændende marketingsplatform, som Rich Energy vil bruge til at tage kampen op mod Monster Energy og ikke mindst Red Bull.

Alligevel klæber kontroverserne til energidrikken og dens topchef med ZZ Top-udseende, William Storey.

Ikke mindst da selskabet ud af det blå tidligere på året hævede at være i forhandlinger om først at købe Force India, og da det glippede redde teamet med sponsorat på 300 millioner kroner.

Ingen af delene blev til noget.

PR-stunt og luftkastel kan man anklage dem for at være, for selv om Rich Energy hævder at sælge sin drik i 30 forskellige lande, har de færreste haft en dåse i hånden. Trods torsdagens annoncering var der heller ikke nogen i køleskabet hos Haas …

William Storey var i Texas til grandprixet sidste weekend, hvor han også skulle have været i forhandlinger med Williams.

Teamchef Günther Steiner mødtes med Rich Energy-chefen søndag før USA’s Grand Prix, men fastholder, at aftalen har været under opsejling et stykke tid.

- Vores due diligence (undersøgelse af firmaet) var gjort på forhånd. Vi havde undersøgt, hvad vi havde behov for, før vi mødtes. Og vores juridiske rådgivere var tilfredse, siger Steiner i Mexico.

Hidtil har Gene Haas afvist andre titelsponsorer, fordi han først og fremmest ville slå sit navn fast og sælge nogle CNC-maskiner. Teamet er nu modent til at få sig en storsponsor, og denne energidrik har været meget lun på at komme ind i Formel 1.

- Vi er i vores tredje år, og navnet Haas F1 er ret veletableret. Det vil de fleste være enige med mig i. Og det havde næppe været tilfældet, hvis vi fra starten havde haft et andet navn.

- Hvis en partner viser sig, som giver tilstrækkeligt til, at du vil arbejde sammen, vil det hjælpe teamet, siger Steiner.

Teamet er gået fra et budget på omkring 120 millioner dollar til knap 140 millioner dollar, hvor langt største delen kommer fra Gene Haas. Hvorvidt han reducerer sin betaling med denne aftale, eller budgettet øges, står endnu ikke fast.

- Vi er ved at se på budgetterne til næste år, og hvordan vi vil investere for at blive bedre. Derefter ser vi på, hvordan vi deler det, siger Steiner.

- Vores udgangspunkt er at være effektive. Ikke noget med at nu har vi flere penge og satser stort.

