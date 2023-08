Kostbar brøler: Skuffer sig selv

ZANDVOORT (Ekstra Bladet): En underskrevet kontraktforlængelse betyder ikke, at Kevin Magnussens problemer med at finde sig til rette i Haas’ VF-23’er er løst.

Langtfra!

Under tricky forhold var den 30-årige dansker tre tiendedele af et sekund langsommere end Nico Hülkenberg og kvalificerede sig som 18’er; tre pladser bag kollegaen.

I Holland til det første grand prix efter sommerpausen medbragte Haas mindre opgraderinger på frontvinge, næsen og den bagerste bremsekøling.

Alt sammen for at gøre bilen mere kørevenlig og nænsom ved dækkene.

- Jeg tror, det hjalp, sagde Kevin Magnussen efterfølgende.

Men han kan bebrejde sig selv for, at frontvingen ikke er til rådighed til de tællende sessioner.

Grundlaget for endnu en skuffende kvalifikation blev skabt med en kostbar fejl under den afsluttende træning. Foto: Remko de Waal/Ritzau Scanpix

På sin udomgang under sidste træning smadrede han den, og da Hülkenberg gjorde det samme i går, var der ikke nok i reserve.

- Jeg var selv skyld i det resultat med den fejl i tredje træning, hvor jeg beskadigede frontvingen. Jeg var nødt til at gå tilbage til den gamle og fik ikke kørt nogen omgange til at forberede mig til tidtagningen, sagde danskeren.

- Jeg er ret skuffet over den fejl, og jeg må prøve at råde bod på den på søndag.

Den interne kvalifikationsduel hedder nu 10-3 i Hülkenbergs favør.

Fundamentalt problem

Magnussen forventer ikke, at det bliver meget bedre før næste sæson, medmindre kommende opgraderinger ændrer bilens karakteristika i svingene.

Günther Steiner måtte se begge sine kørere smadre nye frontvinger under træning. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Danskerens kørestil med meget sene og hårde nedbremsninger passer ikke til VF-23’erens begrænsinger.

- Med min kørestil er den for skrøbelig og svær. Bilens svaghed gør den svær for mig at få en omgang ud af. I løbene er den fin. Der mangler jeg ikke fart sammenlignet med, hvad Nico kan. Som team kæmper vi bare med at holde dækkene i live, forklarer Magnussen.

- Med den her bil på en enkelt omgang lader det til, at hans stil nogle gange kan køre rundt om problemerne. Jeg mener, at hvis vi fikser problemer, så behøver jeg ikke kopiere, hvad han gør.

Nico Hülkenberg kørte en bedre kvalifikation, men følte alligevel, at han fik det maksimale ud af den med en 15. plads. Foto: Stephanie Lecocq/Ritzau Scanpix

- Altså jeg kunne arbejde hårdt på at gøre som ham, men i sidste ende har vi et fundamentalt problem i bilen. Jeg er ret sikker på, at hvis vi løser det, behøver jeg ikke ændre min stil.

Rival stråler

Alfa Romeo og Alphatauri var lige så ringe som Haas under tidtagningen.

Til gengæld står Williams med gode kort på hånden til at score store point og trække fra i kampen om syvendepladsen.

Begge biler nåede Q3.

Rookien Logan Sargeant crashede ganske vist til sidst og starter tier, mens Alexander Albon leverede karrierens bedste tidtagning i Formel 1 med en fjerdeplads.

Foran 100.000 orangeklædte fans godt pumpet op af Heineken og technomusik scorede Max Verstappen (Red Bull) endnu en pole-position. Lando Norris (McLaren) og George Russell (Mercedes) kvalificerede sig på de følgende pladser.