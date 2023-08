Kostbar snurretur: Magnussen i muren

ZANDVOORT (Ekstra Bladet): Under første træning i Holland sendte Nico Hülkenberg sin Haas i barrieren. Lørdag til den afsluttende træning blev det så Kevin Magnussens tur!

Under våde forhold og på kolde intermediates snurrede danskeren rundt på vej gennem sving tre. Trods lav fart kyssede han væggen hårdt nok til at ødelægge det forreste hjulophæng. Det fremkaldte et rødt flag og afsluttede Magnussens træning, før den for alvor var gået i gang.

Svinget har skabt problemer for mange.

Overarbejde til Haas-mekanikerne. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Fredag crashede både Oscar Piastri (McLaren) og Daniel Ricciardo (Alpha Tauri). Australieren brækkede sågar en knogle i hånden og bliver derfor erstattet af Liam Lawson.

Til at begynde med for resten af weekenden.

Masser af nedbør lørdag gjorde ikke grebet bedre.

Max Verstappen (Red Bull) var også af banen samme sted, men formåede at holde bilen væk fra barrieren.

Senere i træningen fremprovokerede Zhou Guanyu (Alfa Romeo) endnu et rødt flag. Også han var på intermediates og ikke regndæk, der lod til at være en sikrere løsning under de svære forhold.

Alpines Esteban Ocon var ude og kysse en barriere i sving et, før debutanten Liam Lawson udløste sessionens tredje røde flag. Newzealænderen ramte en barriere og snurrede rundt, men holdt liv i motoren og slap nogenlunde uskadt fra sit lille uheld.

En sjælden fejl under træning fra Kevin Magnussen. Foto: Simon Wohlfahrt/Ritzau Scanpix

Vejrudsigten byder på kølig hollandsk eftersommer med masser af både nedbør og vind.

Søndag skal det også regne om morgenen og formiddagen.

Alligevel kan det sagtens ende med at være tørt både under tidtagning og grandprix. Her skal det nemlig ikke regne, og vejret skifter så hurtigt, at banen kan nå at tørre.