Kovending hos Kevin

Sammenstødet med Lewis Hamilton i Spanien var uheldigt og ikke den syvdobbelte mesters fejl, siger Kevin Magnussen efter at have nærstuderet situationen

I cockpittet var Kevin Magnussen decideret rasende med beskyldninger mod Lewis Hamilton efter deres sammenstød i Spaniens Grand Prix.

Da han lige var hoppet ud af bilen, blev der trukket en smule i land, men den danske Formel 1-kører ville ikke kommentere situation, før han havde set den ordentlig igennem.

Til sin pressebriefing i Monaco lavede Magnussen en 180 graders vending sammenlignet med det første radioudbrud i affekt.

- Jeg har fået set den, og jeg har ændret holdning. Da jeg var på banen, havde jeg fornemmelsen af, at Lewis åbnede rattet, men det var ikke, hvad der skete. Han lå i slipstrømmen på Ferrarien og understyrede en lillebitte smule, og jeg var super tæt på ham uden at give meget plads til fejl. Jeg gav ikke nogen margin, og vi rørte hinanden. Desværre, sagde Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen forklarede sit nye og mere nuancerede syn på episoden i Spanien med Lewis Hamilton. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Jeg ville bare ønsket, at jeg havde drejet ind et millisekund senere. Men når du prøver på ydersiden i sådan et sving, skal man være ret tæt. Du kan ikke gå for bredt ud på den beskidte del af banen.

- Det var ret uheldigt. Hvis jeg havde været bare lidt længere fremme ved kontakten, havde fælgene rørt i stedet, og det ville være en anden historie. Desværre var det kan mod kant, og vi punkterede begge. Jeg ville ønske, at jeg havde givet ham en lille smule mere plads, sagde Haas’ dansker.

Denne weekend venter årets højdepunkt for ham. Monacos Grand Prix er årets langsomste målt på gennemsnitsfart, men sådan føles det ikke i cockpittet.

- Det er det sjoveste hele året! Det er stedet, hvor du føler farten allermest!

Umiddelbart fik Kevin Magnussen en god start i Spanien, overhalede Valtteri Bottas og prøvede så at udnytte sine blødere dæk med en overhaling på Lewis Hamilton; den gik ikke. Foto: Tariq Mikkel Khan

Til gengæld er sandsynligheden for overhalinger endnu mindre end nogensinde. 2022-biler er historiens største og tungeste. De er samtidigt meget stive sammenlignet med tidligere og yder ringere i sving med hastighed med lav fart end forgængerne - og bybanen består dybest set kun af langsomme sving.

- Bilerne er bredere, så banen vil føles smallere. Sigtbarheden er også dårligere; der er mange apex i år, som jeg ikke har set. Det bliver mere udfordrende, tror jeg, sagde Magnussen på forhånd.

